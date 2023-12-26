Губернатор Моор обсудил отопительный сезон с вице-премьером РФ Новаком

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, новак александр
На встрече обсуждались вопросы отопительного сезона, развития ТЭК и нефтесервиса Фото:

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом сообщается на сайте российского правительства. На встрече обсуждались вопросы отопительного сезона, развития ТЭК и нефтесервиса.

«Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Стороны обсудили этапы прохождения отопительного сезона и северного завоза, результаты работы по социальной газификации», — сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее URA.RU писало, что глава региона провел рабочую встречу с послом республики Бангладеш Ахсаном Камрулом. Они обсудили вопросы взаимодействия территорий в сферах образования, туризма и торговли.

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Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом сообщается на сайте российского правительства. На встрече обсуждались вопросы отопительного сезона, развития ТЭК и нефтесервиса. «Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Стороны обсудили этапы прохождения отопительного сезона и северного завоза, результаты работы по социальной газификации», — сообщили в пресс-службе правительства. Ранее URA.RU писало, что глава региона провел рабочую встречу с послом республики Бангладеш Ахсаном Камрулом. Они обсудили вопросы взаимодействия территорий в сферах образования, туризма и торговли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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