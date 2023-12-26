Губернатор Моор обсудил отопительный сезон с вице-премьером РФ Новаком

26 декабря 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

На встрече обсуждались вопросы отопительного сезона, развития ТЭК и нефтесервиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом сообщается на сайте российского правительства. На встрече обсуждались вопросы отопительного сезона, развития ТЭК и нефтесервиса. «Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Стороны обсудили этапы прохождения отопительного сезона и северного завоза, результаты работы по социальной газификации», — сообщили в пресс-службе правительства. Ранее URA.RU писало, что глава региона провел рабочую встречу с послом республики Бангладеш Ахсаном Камрулом. Они обсудили вопросы взаимодействия территорий в сферах образования, туризма и торговли.

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. Об этом сообщается на сайте российского правительства. На встрече обсуждались вопросы отопительного сезона, развития ТЭК и нефтесервиса. «Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. Стороны обсудили этапы прохождения отопительного сезона и северного завоза, результаты работы по социальной газификации», — сообщили в пресс-службе правительства. Ранее URA.RU писало, что глава региона провел рабочую встречу с послом республики Бангладеш Ахсаном Камрулом. Они обсудили вопросы взаимодействия территорий в сферах образования, туризма и торговли.