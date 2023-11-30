Тюменский губернатор провел рабочую встречу с послом республики Бангладеш

Тюменская область может стать новым торговым партнером республики Бангладеш Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Народной Республики Бангладеш в России Ахсаном Камрулом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и чрезвычайного и полномочного посла Народной Республики Бангладеш в России Ахсана Камрула состоялась в правительстве региона. Правительство Тюменской области заинтересовано в сотрудничестве со странами Азии в целом, и в частности, с Народной Республикой Бангладеш, сказал глава региона», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что Моор и Камрул обсудили вопросы взаимодействия между Тюменской областью и республикой Бангладеш. В том числе, в сферах торговли, образования и туризма.