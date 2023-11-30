Тюменская область налаживает связи с республикой Бангладеш. Фото

Тюменский губернатор провел рабочую встречу с послом республики Бангладеш
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация города. Тюмень, мэрия, администрация тюмени, мэрия тюмени, виды города, тюмень, администрация города
Тюменская область может стать новым торговым партнером республики Бангладеш Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Народной Республики Бангладеш в России Ахсаном Камрулом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и чрезвычайного и полномочного посла Народной Республики Бангладеш в России Ахсана Камрула состоялась в правительстве региона. Правительство Тюменской области заинтересовано в сотрудничестве со странами Азии в целом, и в частности, с Народной Республикой Бангладеш, сказал глава региона», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что Моор и Камрул обсудили вопросы взаимодействия между Тюменской областью и республикой Бангладеш. В том числе, в сферах торговли, образования и туризма.

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с послом республики Бангладеш в здании регионального правительства
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с послом республики Бангладеш в здании регионального правительства

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Народной Республики Бангладеш в России Ахсаном Камрулом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Рабочая встреча губернатора Тюменской области Александра Моора и чрезвычайного и полномочного посла Народной Республики Бангладеш в России Ахсана Камрула состоялась в правительстве региона. Правительство Тюменской области заинтересовано в сотрудничестве со странами Азии в целом, и в частности, с Народной Республикой Бангладеш, сказал глава региона», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что Моор и Камрул обсудили вопросы взаимодействия между Тюменской областью и республикой Бангладеш. В том числе, в сферах торговли, образования и туризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...