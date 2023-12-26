Алиев и Пашинян встретились в России впервые после Карабаха

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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян переговорил с Ильхамом Алиевым после разрешения территориальных споров Фото:
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Нагорный Карабах прекращает существование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге. Это первая встреча глав государств после завершения армяно-азербайджанского конфликта, связанного с Нагорным Карабахом.

«Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении Никол Пашинян», — передает корреспондент РИА Новости. Это первая встреча после того, как участники конфликта разрешили территориальный спор и Нагорный Карабах стал частью Азербайджана.

В ноябре Никол Пашинян официально признал новые границы Азербайджана. Пашинян говорил, что готов подписать мирный договор с Алиевым. Тот заявил, что азербайджанцы навсегда останутся в Нагорном Карабахе, передает MK.RU.

Пашинян во время неформальной встречи также переговорил с российским президентом Владимиром Путиным, с которым у него также напряженные отношения, сообщает RT. Они начали портиться после ситуации с Нагорным Карабахом.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге. Это первая встреча глав государств после завершения армяно-азербайджанского конфликта, связанного с Нагорным Карабахом. «Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении Никол Пашинян», — передает корреспондент РИА Новости. Это первая встреча после того, как участники конфликта разрешили территориальный спор и Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. В ноябре Никол Пашинян официально признал новые границы Азербайджана. Пашинян говорил, что готов подписать мирный договор с Алиевым. Тот заявил, что азербайджанцы навсегда останутся в Нагорном Карабахе, передает MK.RU. Пашинян во время неформальной встречи также переговорил с российским президентом Владимиром Путиным, с которым у него также напряженные отношения, сообщает RT. Они начали портиться после ситуации с Нагорным Карабахом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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