Алиев и Пашинян встретились в России впервые после Карабаха

26 декабря 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян переговорил с Ильхамом Алиевым после разрешения территориальных споров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Нагорный Карабах прекращает существование Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге. Это первая встреча глав государств после завершения армяно-азербайджанского конфликта, связанного с Нагорным Карабахом. «Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении Никол Пашинян», — передает корреспондент РИА Новости. Это первая встреча после того, как участники конфликта разрешили территориальный спор и Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. В ноябре Никол Пашинян официально признал новые границы Азербайджана. Пашинян говорил, что готов подписать мирный договор с Алиевым. Тот заявил, что азербайджанцы навсегда останутся в Нагорном Карабахе, передает MK.RU. Пашинян во время неформальной встречи также переговорил с российским президентом Владимиром Путиным, с которым у него также напряженные отношения, сообщает RT. Они начали портиться после ситуации с Нагорным Карабахом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге. Это первая встреча глав государств после завершения армяно-азербайджанского конфликта, связанного с Нагорным Карабахом. «Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении Никол Пашинян», — передает корреспондент РИА Новости. Это первая встреча после того, как участники конфликта разрешили территориальный спор и Нагорный Карабах стал частью Азербайджана. В ноябре Никол Пашинян официально признал новые границы Азербайджана. Пашинян говорил, что готов подписать мирный договор с Алиевым. Тот заявил, что азербайджанцы навсегда останутся в Нагорном Карабахе, передает MK.RU. Пашинян во время неформальной встречи также переговорил с российским президентом Владимиром Путиным, с которым у него также напряженные отношения, сообщает RT. Они начали портиться после ситуации с Нагорным Карабахом.