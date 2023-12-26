Алиев и Пашинян встретились в России впервые после Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Санкт-Петербурге. Это первая встреча глав государств после завершения армяно-азербайджанского конфликта, связанного с Нагорным Карабахом.
«Алиев на экскурсии в Царском Селе присоединился к коллегам из других стран СНГ, среди которых находился и премьер-министр Армении Никол Пашинян», — передает корреспондент РИА Новости. Это первая встреча после того, как участники конфликта разрешили территориальный спор и Нагорный Карабах стал частью Азербайджана.
В ноябре Никол Пашинян официально признал новые границы Азербайджана. Пашинян говорил, что готов подписать мирный договор с Алиевым. Тот заявил, что азербайджанцы навсегда останутся в Нагорном Карабахе, передает
Пашинян во время неформальной встречи также переговорил с российским президентом Владимиром Путиным, с которым у него также напряженные отношения, сообщает RT. Они начали портиться после ситуации с Нагорным Карабахом.
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