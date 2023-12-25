В ХМАО перекрыли движение для автобусов и грузовиков на автотрассе «Югра»

В Ханты-Мансийском районе на автодороге «Югра» в сторону Нягани ограничено движение для грузовиков и автобусов. Информация об этом была опубликована в tg-канале властей окружной столицы.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ханты-Мансийском районе на автодороге „Югра“ с 11 км в сторону г. Нягани действует ограничение движения для грузового и пассажир перевозящего транспорта. По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки ожидается метель и снег с дождем, вследствие чего на дорогах образуется гололедица», — указано в посте.
Также власти города предупреждают об ограничении движения на автодороге «Ханты-Мансийск-Тюмень». Дорога будет перекрыта с 950 по 842 километры.
Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция Югры перекрыла движение на другом участке «трассы смерти». Дорога перекрыта в Нефтеюганском районе с 643 по 698 км автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск».
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