25 декабря 2023

В ХМАО перекрыли движение для автобусов и грузовиков на автотрассе «Югра»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Движение будет остановлено из-за плохой погоды Фото:

В Ханты-Мансийском районе на автодороге «Югра» в сторону Нягани ограничено движение для грузовиков и автобусов. Информация об этом была опубликована в tg-канале властей окружной столицы.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ханты-Мансийском районе на автодороге „Югра“ с 11 км в сторону г. Нягани действует ограничение движения для грузового и пассажир перевозящего транспорта. По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки ожидается метель и снег с дождем, вследствие чего на дорогах образуется гололедица», — указано в посте.

Также власти города предупреждают об ограничении движения на автодороге «Ханты-Мансийск-Тюмень». Дорога будет перекрыта с 950 по 842 километры.

Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция Югры перекрыла движение на другом участке «трассы смерти». Дорога перекрыта в Нефтеюганском районе с 643 по 698 км автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск».

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В Ханты-Мансийском районе на автодороге «Югра» в сторону Нягани ограничено движение для грузовиков и автобусов. Информация об этом была опубликована в tg-канале властей окружной столицы. «В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ханты-Мансийском районе на автодороге „Югра“ с 11 км в сторону г. Нягани действует ограничение движения для грузового и пассажир перевозящего транспорта. По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки ожидается метель и снег с дождем, вследствие чего на дорогах образуется гололедица», — указано в посте. Также власти города предупреждают об ограничении движения на автодороге «Ханты-Мансийск-Тюмень». Дорога будет перекрыта с 950 по 842 километры. Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция Югры перекрыла движение на другом участке «трассы смерти». Дорога перекрыта в Нефтеюганском районе с 643 по 698 км автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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