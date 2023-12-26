Baza: Киркорова вырезают из новогодних шоу из-за «голой» вечеринки у Ивлеевой

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Кадры с Филиппом Киркоровым решили убрать из новогодних шоу, передает Baza Фото:

Российские телеканала начали вырезать кадры с артистом Филиппом Киркоровым в своих новогодних шоу после его участия в «голой вечеринке», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщает Baza.

«Первыми решили [убрать кадры с Киркоровым] на НТВ. Руководство канала потребовало сделать альтернативную версию шоу „Маска“ без Киркорова», — передают авторы telegram-канала. Они, ссылаясь на свои источники внутри телеканала, подчеркнули, что причиной является участие Киркорова в вечеринке Ивлеевой, но кто именно дал установку вырезать кадры с артистом — неизвестно.

Скандальная вечеринка с откровенным дресс-кодом, на которую негативно отреагировала общественность, прошла в ночь на 21 декабря. Ее посетили десятки звезд, таких как Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Изначально часть гостей пытались оправдать вечеринку, но спустя время начали публично извиняться за участие. Сам Киркоров, оправдывая свое участие в мероприятии, заявил, что зашел «не в ту дверь». Россияне не оценили откровенный дресс-код гостей мероприятия, передают «Дни.ру».

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Российские телеканала начали вырезать кадры с артистом Филиппом Киркоровым в своих новогодних шоу после его участия в «голой вечеринке», которую организовала блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщает Baza. «Первыми решили [убрать кадры с Киркоровым] на НТВ. Руководство канала потребовало сделать альтернативную версию шоу „Маска“ без Киркорова», — передают авторы telegram-канала. Они, ссылаясь на свои источники внутри телеканала, подчеркнули, что причиной является участие Киркорова в вечеринке Ивлеевой, но кто именно дал установку вырезать кадры с артистом — неизвестно. Скандальная вечеринка с откровенным дресс-кодом, на которую негативно отреагировала общественность, прошла в ночь на 21 декабря. Ее посетили десятки звезд, таких как Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Лолита Милявская и другие. Изначально часть гостей пытались оправдать вечеринку, но спустя время начали публично извиняться за участие. Сам Киркоров, оправдывая свое участие в мероприятии, заявил, что зашел «не в ту дверь». Россияне не оценили откровенный дресс-код гостей мероприятия, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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