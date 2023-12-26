Неопытные пилоты Fly Dubai вместо Екатеринбурга прилетели в Баку

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Михаил Мишустин на Азербайджано-Российском форуме. Баку, азербайджан, баку
Пассажиры приземлились в Баку вместо Екатеринбурга Фото:

Пассажиры Fly Dubai вместо Екатеринбурга приземлились в Баку. Самолет арабской компании был вынужден сделать огромный крюк, потому что в Кольцово из-за непогоды его не смогли принять.

«Екатеринбуржцы вылетевшие из Дубая, не смогли вернуться домой напрямую. Они вылетели из ОАЭ еще ночью и в течение дня побывали в трех разных аэропортах. Пассажиры должны были прилететь в Екатеринбург сегодня в 01:30, но в связи с погодными условиями они приземлились в Уфе, простояли 4 часа 20 минут, а после лайнер вместо Екатеринбурга приземлился в Баку. Уже в азербайджанскую столицу прислали другой экипаж, и он довез пассажиров до Екатеринбурга», — пишет Е1.

Из-за сильного снегопада и предновогодней суеты вечером 26 декабря в Екатеринбурге замерло дорожное движение. Сервис 2ГИС оценивает их в 11 баллов. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря.

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Пассажиры Fly Dubai вместо Екатеринбурга приземлились в Баку. Самолет арабской компании был вынужден сделать огромный крюк, потому что в Кольцово из-за непогоды его не смогли принять. «Екатеринбуржцы вылетевшие из Дубая, не смогли вернуться домой напрямую. Они вылетели из ОАЭ еще ночью и в течение дня побывали в трех разных аэропортах. Пассажиры должны были прилететь в Екатеринбург сегодня в 01:30, но в связи с погодными условиями они приземлились в Уфе, простояли 4 часа 20 минут, а после лайнер вместо Екатеринбурга приземлился в Баку. Уже в азербайджанскую столицу прислали другой экипаж, и он довез пассажиров до Екатеринбурга», — пишет Е1. Из-за сильного снегопада и предновогодней суеты вечером 26 декабря в Екатеринбурге замерло дорожное движение. Сервис 2ГИС оценивает их в 11 баллов. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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