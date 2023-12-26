Неопытные пилоты Fly Dubai вместо Екатеринбурга прилетели в Баку

26 декабря 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Пассажиры приземлились в Баку вместо Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пассажиры Fly Dubai вместо Екатеринбурга приземлились в Баку. Самолет арабской компании был вынужден сделать огромный крюк, потому что в Кольцово из-за непогоды его не смогли принять. «Екатеринбуржцы вылетевшие из Дубая, не смогли вернуться домой напрямую. Они вылетели из ОАЭ еще ночью и в течение дня побывали в трех разных аэропортах. Пассажиры должны были прилететь в Екатеринбург сегодня в 01:30, но в связи с погодными условиями они приземлились в Уфе, простояли 4 часа 20 минут, а после лайнер вместо Екатеринбурга приземлился в Баку. Уже в азербайджанскую столицу прислали другой экипаж, и он довез пассажиров до Екатеринбурга», — пишет Е1. Из-за сильного снегопада и предновогодней суеты вечером 26 декабря в Екатеринбурге замерло дорожное движение. Сервис 2ГИС оценивает их в 11 баллов. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря.

Пассажиры Fly Dubai вместо Екатеринбурга приземлились в Баку. Самолет арабской компании был вынужден сделать огромный крюк, потому что в Кольцово из-за непогоды его не смогли принять. «Екатеринбуржцы вылетевшие из Дубая, не смогли вернуться домой напрямую. Они вылетели из ОАЭ еще ночью и в течение дня побывали в трех разных аэропортах. Пассажиры должны были прилететь в Екатеринбург сегодня в 01:30, но в связи с погодными условиями они приземлились в Уфе, простояли 4 часа 20 минут, а после лайнер вместо Екатеринбурга приземлился в Баку. Уже в азербайджанскую столицу прислали другой экипаж, и он довез пассажиров до Екатеринбурга», — пишет Е1. Из-за сильного снегопада и предновогодней суеты вечером 26 декабря в Екатеринбурге замерло дорожное движение. Сервис 2ГИС оценивает их в 11 баллов. Закончится снегопад только в ночь на 27 декабря.