Путин пригласил лидеров стран СНГ на «Игры будущего»

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Путин призвал укреплять сотрудничество между странами СНГ по всем направлениям Фото:

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Казань, на церемонию открытий «Игр будущего». Она пройдет 21 февраля 2024 года.

«Это новый формат спортивных мероприятий, в котором традиционные виды объединились с киберспортом», — отметил Путин на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Кроме того, Путин пригласил участник сегодняшней встречи в Сочи, где с 1 по 7 марта будущего года состоится Всемирный фестиваль молодежи. Его участниками, как отметил президент России, станут представители 180 стран мира.

Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении международных соревнований „Всемирные игры дружбы“ в 2024 году». Встреча лидеров стран СНГ проходит сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге. Ее участниками стали главы Азербайджана, Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга, также главы посетили Царское село и Петергоф.

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Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Казань, на церемонию открытий «Игр будущего». Она пройдет 21 февраля 2024 года. «Это новый формат спортивных мероприятий, в котором традиционные виды объединились с киберспортом», — отметил Путин на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Кроме того, Путин пригласил участник сегодняшней встречи в Сочи, где с 1 по 7 марта будущего года состоится Всемирный фестиваль молодежи. Его участниками, как отметил президент России, станут представители 180 стран мира. Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении международных соревнований „Всемирные игры дружбы“ в 2024 году». Встреча лидеров стран СНГ проходит сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге. Ее участниками стали главы Азербайджана, Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга, также главы посетили Царское село и Петергоф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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