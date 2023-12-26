Путин пригласил лидеров стран СНГ на «Игры будущего»

26 декабря 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

Путин призвал укреплять сотрудничество между странами СНГ по всем направлениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Казань, на церемонию открытий «Игр будущего». Она пройдет 21 февраля 2024 года. «Это новый формат спортивных мероприятий, в котором традиционные виды объединились с киберспортом», — отметил Путин на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Кроме того, Путин пригласил участник сегодняшней встречи в Сочи, где с 1 по 7 марта будущего года состоится Всемирный фестиваль молодежи. Его участниками, как отметил президент России, станут представители 180 стран мира. Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении международных соревнований „Всемирные игры дружбы“ в 2024 году». Встреча лидеров стран СНГ проходит сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге. Ее участниками стали главы Азербайджана, Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга, также главы посетили Царское село и Петергоф.

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Казань, на церемонию открытий «Игр будущего». Она пройдет 21 февраля 2024 года. «Это новый формат спортивных мероприятий, в котором традиционные виды объединились с киберспортом», — отметил Путин на встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Кроме того, Путин пригласил участник сегодняшней встречи в Сочи, где с 1 по 7 марта будущего года состоится Всемирный фестиваль молодежи. Его участниками, как отметил президент России, станут представители 180 стран мира. Ранее Владимир Путин подписал указ «О проведении международных соревнований „Всемирные игры дружбы“ в 2024 году». Встреча лидеров стран СНГ проходит сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге. Ее участниками стали главы Азербайджана, Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Общение началось с экскурсии по дворцово-парковым комплексам Петербурга, также главы посетили Царское село и Петергоф.