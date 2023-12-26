В Челябинске школьников перевели на дистант из-за снегопада

26 декабря 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Школьников обеих смен перевели на дистанционный режим обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область В Челябинске с 27 декабря школьников первой и второй смен перевели на дистанционное обучение из-за продолжающейся непогоды. Об этом URA.RU в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города. «Уважаемые челябинцы! Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах г. Челябинска с 1 по 11 классы первой и второй смены в режиме дистанционного обучения с 27 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЕДДС. Утром 26 декабря, уже после того как начались занятия в первую смену, мэрия Челябинска объявила об отмене уроков во вторую смену во всех классах. Поводом для этого стал снегопад, начавшийся ночью. Из-за бурана в городе скопились пробки, общественный транспорт работает с перебоями. Власти просят отнестись к проблемам с пониманием.

В Челябинске с 27 декабря школьников первой и второй смен перевели на дистанционное обучение из-за продолжающейся непогоды. Об этом URA.RU в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города. «Уважаемые челябинцы! Комитетом по делам образования города Челябинска принято решение о проведении занятий в школах г. Челябинска с 1 по 11 классы первой и второй смены в режиме дистанционного обучения с 27 декабря», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЕДДС. Утром 26 декабря, уже после того как начались занятия в первую смену, мэрия Челябинска объявила об отмене уроков во вторую смену во всех классах. Поводом для этого стал снегопад, начавшийся ночью. Из-за бурана в городе скопились пробки, общественный транспорт работает с перебоями. Власти просят отнестись к проблемам с пониманием.