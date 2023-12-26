Shot: в Ейске сообщают о взрывах

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
Жители Ейска сообщают о взрывах в городе, передает Shot Фото:

Очевидцы сообщают о взрывах в городе Ейске (Краснодарский край). Предположительно могла сработать система противовоздушной обороны. Об том сообщает Shot.

«Очевидцы сообщают о взрывах над городом Ейск. По предварительным данным, сработала система ПВО», — передают авторы канала. При этом официального подтверждения об этом пока не последовало.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Сегодня также сообщалось об ударе ВСУ по городу Феодосии в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате происшествия.

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Очевидцы сообщают о взрывах в городе Ейске (Краснодарский край). Предположительно могла сработать система противовоздушной обороны. Об том сообщает Shot. «Очевидцы сообщают о взрывах над городом Ейск. По предварительным данным, сработала система ПВО», — передают авторы канала. При этом официального подтверждения об этом пока не последовало. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Сегодня также сообщалось об ударе ВСУ по городу Феодосии в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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