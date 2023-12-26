Shot: в Ейске сообщают о взрывах

26 декабря 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Жители Ейска сообщают о взрывах в городе, передает Shot Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Очевидцы сообщают о взрывах в городе Ейске (Краснодарский край). Предположительно могла сработать система противовоздушной обороны. Об том сообщает Shot. «Очевидцы сообщают о взрывах над городом Ейск. По предварительным данным, сработала система ПВО», — передают авторы канала. При этом официального подтверждения об этом пока не последовало. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Сегодня также сообщалось об ударе ВСУ по городу Феодосии в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате происшествия.

Очевидцы сообщают о взрывах в городе Ейске (Краснодарский край). Предположительно могла сработать система противовоздушной обороны. Об том сообщает Shot. «Очевидцы сообщают о взрывах над городом Ейск. По предварительным данным, сработала система ПВО», — передают авторы канала. При этом официального подтверждения об этом пока не последовало. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Сегодня также сообщалось об ударе ВСУ по городу Феодосии в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате происшествия.