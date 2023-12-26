Shot: в Ейске сообщают о взрывах

Жители Ейска сообщают о взрывах в городе, передает Shot
Очевидцы сообщают о взрывах в городе Ейске (Краснодарский край). Предположительно могла сработать система противовоздушной обороны. Об том сообщает Shot.
«Очевидцы сообщают о взрывах над городом Ейск. По предварительным данным, сработала система ПВО», — передают авторы канала. При этом официального подтверждения об этом пока не последовало.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Сегодня также сообщалось об ударе ВСУ по городу Феодосии в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем в результате происшествия.
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