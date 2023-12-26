Свердловские коммунальщики из-за сильного снегопада будут работать всю ночь

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Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, зима, коммунальщики, снег в городе
Нижний Тагил расчищают во время снегопада (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 26 декабря выпало 20 сантиметров снега. Коммунальщики планируют работать всю ночь. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Около 20 см снега выпало за ночь и в течение этого дня, снегопад продолжается. Дорожники проводят патрульную очистку основных магистралей, маршрутов общественного транспорта. Работа не прекращается. Только у Тагилдорстроя ночью были выведены 40 единиц техники, вывезено 1500 тонны снега, в течение дня курсируют 60 машин. Готовятся работать всю ночь», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из-за сильного снегопада 26 декабря Екатеринбург встал в 11-бальные пробки. Власти города вывели на дороги 405 рабочих и 232 снегоуборочные машины. Подробнее о последствиях снегопада в сбойке URA.RU.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 26 декабря выпало 20 сантиметров снега. Коммунальщики планируют работать всю ночь. Об этом сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «Около 20 см снега выпало за ночь и в течение этого дня, снегопад продолжается. Дорожники проводят патрульную очистку основных магистралей, маршрутов общественного транспорта. Работа не прекращается. Только у Тагилдорстроя ночью были выведены 40 единиц техники, вывезено 1500 тонны снега, в течение дня курсируют 60 машин. Готовятся работать всю ночь», — пишет Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Из-за сильного снегопада 26 декабря Екатеринбург встал в 11-бальные пробки. Власти города вывели на дороги 405 рабочих и 232 снегоуборочные машины. Подробнее о последствиях снегопада в сбойке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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