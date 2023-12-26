Жесткий снегопад сковал Екатеринбург: главное к вечеру 26 декабря

© Служба новостей «URA.RU»
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На Екатеринбург обрушился снегопад, из-за которого движение в городе остановилось
На Екатеринбург обрушился снегопад, из-за которого движение в городе остановилось Фото:

Екатеринбург встал в 11-балльные пробки, агрегаторы такси взвинтили цены, а в аэропорту Кольцово переносили рейсы. URA.RU приводит главные новости о последствиях жесткого снегопада к вечеру 26 декабря.

  • На региональных трассах произошло несколько аварий. Так, на 217-м км трассы Екатеринбург — Серов столкнулись Land Rover и Renault Megane, а на 169-м км этой дороги случилось ДТП с четырьмя машинами.
  • Власти Екатеринбурга вывели на дороги 232 снегоуборочные машины и 405 рабочих.
  • На съезде с улицы Волгоградской в сторону Академического района с рельсов сошел трамвай №1 (в мэрии позднее уточнили, что причина не в осадках, а в неком постороннем предмете). А другой трамвай на конечной в Академическом сначала заискрился, а потом задымился.
  • В Кольцово шесть самолетов вылетели с опозданием, а два рейса авиакомпании Utair задержаны.
  • С Северного автовокзала отменяли автобусы до Первоуральска и Сагры.
  • Первый замгубернатора Алексей Шмыков внепланово созвали на совещание чиновников. Власти принимают меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.
  • Цены на такси из-за непогоды взлетели. Даже за короткую поездку людям приходится платить от 600 рублей.
  • Пока автомобилисты стояли без движения, екатеринбуржец объехал пробки в центре города на лыжах.
  • В парке Маяковского сегодня не работал каток. Рабочие не успевали очищать его от снега.
  • ГАИ ограничила движения грузового транспорта через Каменск-Уральский, а также для автобусов и грузовых автомобилей с 20 км по 47 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. На трассе Нижние Серги — Арти ограничили движение для всех видов транспорта.
  • МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает: ночью 27 декабря продолжится снегопад в Свердловской области, местами гололед.

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Екатеринбург встал в 11-балльные пробки, агрегаторы такси взвинтили цены, а в аэропорту Кольцово переносили рейсы. URA.RU приводит главные новости о последствиях жесткого снегопада к вечеру 26 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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