Жесткий снегопад сковал Екатеринбург: главное к вечеру 26 декабря

На Екатеринбург обрушился снегопад, из-за которого движение в городе остановилось
Екатеринбург встал в 11-балльные пробки, агрегаторы такси взвинтили цены, а в аэропорту Кольцово переносили рейсы. URA.RU приводит главные новости о последствиях жесткого снегопада к вечеру 26 декабря.
- На региональных трассах произошло несколько аварий. Так, на 217-м км трассы Екатеринбург — Серов столкнулись Land Rover и Renault Megane, а на 169-м км этой дороги случилось ДТП с четырьмя машинами.
- Власти Екатеринбурга вывели на дороги 232 снегоуборочные машины и 405 рабочих.
- На съезде с улицы Волгоградской в сторону Академического района с рельсов сошел трамвай №1 (в мэрии позднее уточнили, что причина не в осадках, а в неком постороннем предмете). А другой трамвай на конечной в Академическом сначала заискрился, а потом задымился.
- В Кольцово шесть самолетов вылетели с опозданием, а два рейса авиакомпании Utair задержаны.
- С Северного автовокзала отменяли автобусы до Первоуральска и Сагры.
- Первый замгубернатора Алексей Шмыков внепланово созвали на совещание чиновников. Власти принимают меры, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.
- Цены на такси из-за непогоды взлетели. Даже за короткую поездку людям приходится платить от 600 рублей.
- Пока автомобилисты стояли без движения, екатеринбуржец объехал пробки в центре города на лыжах.
- В парке Маяковского сегодня не работал каток. Рабочие не успевали очищать его от снега.
- ГАИ ограничила движения грузового транспорта через Каменск-Уральский, а также для автобусов и грузовых автомобилей с 20 км по 47 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. На трассе Нижние Серги — Арти ограничили движение для всех видов транспорта.
- МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает: ночью 27 декабря продолжится снегопад в Свердловской области, местами гололед.
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