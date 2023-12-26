В трех районах Тюмени открылись новые кинозалы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
VEER mall на этапе подготовки к техническому открытию. Екатеринбург , кинозал, мягкий кинотеатр
До нового года в Тюменской области заработают пять новых кинозалов Фото:

В Югоринском и Аромашевском районах, а также в поселке Богандинский (Тюменский район) открылись новые кинозалы с современным оборудованием. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Земляки из Юргинского, Аромашевского районов и поселка Богандинский Тюменского района теперь смогут смотреть фильмы на большом экране в высоком качестве и на современном оборудовании. Все это благодаря нацпроекту „Культура“ и Фонду кино», — написал Моор в своем telegram-канале.

Также он пообещал, что будут открыты еще два модернизированных кинозала: в Уватском районе и поселке Винзили (Тюменский район). Они должны начать свою работу до конца недели.

В Тюмени уже вышли в прокат фильмы с новогодней атмосферой в кадре. URA.RU сделало подборку фильмов, которые стоит посмотреть в праздники.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югоринском и Аромашевском районах, а также в поселке Богандинский (Тюменский район) открылись новые кинозалы с современным оборудованием. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Земляки из Юргинского, Аромашевского районов и поселка Богандинский Тюменского района теперь смогут смотреть фильмы на большом экране в высоком качестве и на современном оборудовании. Все это благодаря нацпроекту „Культура“ и Фонду кино», — написал Моор в своем telegram-канале. Также он пообещал, что будут открыты еще два модернизированных кинозала: в Уватском районе и поселке Винзили (Тюменский район). Они должны начать свою работу до конца недели. В Тюмени уже вышли в прокат фильмы с новогодней атмосферой в кадре. URA.RU сделало подборку фильмов, которые стоит посмотреть в праздники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...