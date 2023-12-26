В трех районах Тюмени открылись новые кинозалы

26 декабря 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

До нового года в Тюменской области заработают пять новых кинозалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Югоринском и Аромашевском районах, а также в поселке Богандинский (Тюменский район) открылись новые кинозалы с современным оборудованием. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Земляки из Юргинского, Аромашевского районов и поселка Богандинский Тюменского района теперь смогут смотреть фильмы на большом экране в высоком качестве и на современном оборудовании. Все это благодаря нацпроекту „Культура“ и Фонду кино», — написал Моор в своем telegram-канале. Также он пообещал, что будут открыты еще два модернизированных кинозала: в Уватском районе и поселке Винзили (Тюменский район). Они должны начать свою работу до конца недели. В Тюмени уже вышли в прокат фильмы с новогодней атмосферой в кадре. URA.RU сделало подборку фильмов, которые стоит посмотреть в праздники.

В Югоринском и Аромашевском районах, а также в поселке Богандинский (Тюменский район) открылись новые кинозалы с современным оборудованием. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Земляки из Юргинского, Аромашевского районов и поселка Богандинский Тюменского района теперь смогут смотреть фильмы на большом экране в высоком качестве и на современном оборудовании. Все это благодаря нацпроекту „Культура“ и Фонду кино», — написал Моор в своем telegram-канале. Также он пообещал, что будут открыты еще два модернизированных кинозала: в Уватском районе и поселке Винзили (Тюменский район). Они должны начать свою работу до конца недели. В Тюмени уже вышли в прокат фильмы с новогодней атмосферой в кадре. URA.RU сделало подборку фильмов, которые стоит посмотреть в праздники.