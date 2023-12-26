ЯНАО попал в ТОП-3 регионов по развитию грантовой поддержки СОНКО

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку передовых российских регионов по развитию грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом рассказала заместитель председателя заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.
«Ямал — в тройке регионов по развитию грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам 2023 года! Результаты были объединены на итоговом совещании Фонда президентских грантов», — написала Фиголь в своем telegram-канале.
В 2023 году фонд грантовой поддержки губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова увеличился втрое и составил почти 100 миллионов рублей. Регион поддержал 63 организации, которые получили 71 грант.
В ЯНАО создали единую электронную площадку грантовых конкурсов для некоммерческих организаций. Подать заявки можно по 14 направлениям.
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