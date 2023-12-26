ЯНАО попал в ТОП-3 регионов по развитию грантовой поддержки СОНКО

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Фонд грантовой поддержки Артюхова составил почти сто миллионов рублей Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку передовых российских регионов по развитию грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом рассказала заместитель председателя заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.

«Ямал — в тройке регионов по развитию грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам 2023 года! Результаты были объединены на итоговом совещании Фонда президентских грантов», — написала Фиголь в своем telegram-канале.

В 2023 году фонд грантовой поддержки губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова увеличился втрое и составил почти 100 миллионов рублей. Регион поддержал 63 организации, которые получили 71 грант.

В ЯНАО создали единую электронную площадку грантовых конкурсов для некоммерческих организаций. Подать заявки можно по 14 направлениям.

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Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку передовых российских регионов по развитию грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом рассказала заместитель председателя заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь. «Ямал — в тройке регионов по развитию грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам 2023 года! Результаты были объединены на итоговом совещании Фонда президентских грантов», — написала Фиголь в своем telegram-канале. В 2023 году фонд грантовой поддержки губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова увеличился втрое и составил почти 100 миллионов рублей. Регион поддержал 63 организации, которые получили 71 грант. В ЯНАО создали единую электронную площадку грантовых конкурсов для некоммерческих организаций. Подать заявки можно по 14 направлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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