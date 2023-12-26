26 декабря 2023

ЦБ ужесточит контроль за российскими экспортерами

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, решетка, ограда, банк россии, центральный банк россии
Центробанк собирается ужесточить контроль за российскими экспортерами Фото:

Центральный Банк России (ЦБ) собирается почти вдвое расширить перечень мониторинга крупнейших экспортеров. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

«Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит один миллиард долларов США. В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое», — говорится в пресс-релизе.

ЦБ уведомит компании о включении в список экспортеров в индивидуальном порядке. Дополнительно публиковаться он не будет. Проект вступает в силу с 1 марта 2024 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять Центробанку информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.

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Центральный Банк России (ЦБ) собирается почти вдвое расширить перечень мониторинга крупнейших экспортеров. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ. «Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит один миллиард долларов США. В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое», — говорится в пресс-релизе. ЦБ уведомит компании о включении в список экспортеров в индивидуальном порядке. Дополнительно публиковаться он не будет. Проект вступает в силу с 1 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять Центробанку информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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