ЦБ ужесточит контроль за российскими экспортерами

26 декабря 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Центробанк собирается ужесточить контроль за российскими экспортерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк России (ЦБ) собирается почти вдвое расширить перечень мониторинга крупнейших экспортеров. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ. «Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит один миллиард долларов США. В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое», — говорится в пресс-релизе . ЦБ уведомит компании о включении в список экспортеров в индивидуальном порядке. Дополнительно публиковаться он не будет. Проект вступает в силу с 1 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять Центробанку информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Центральный Банк России (ЦБ) собирается почти вдвое расширить перечень мониторинга крупнейших экспортеров. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ. «Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит один миллиард долларов США. В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое», — говорится в пресс-релизе. ЦБ уведомит компании о включении в список экспортеров в индивидуальном порядке. Дополнительно публиковаться он не будет. Проект вступает в силу с 1 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять Центробанку информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.