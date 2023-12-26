ЦБ ужесточит контроль за российскими экспортерами

Центральный Банк России (ЦБ) собирается почти вдвое расширить перечень мониторинга крупнейших экспортеров. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
«Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит один миллиард долларов США. В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое», — говорится
ЦБ уведомит компании о включении в список экспортеров в индивидуальном порядке. Дополнительно публиковаться он не будет. Проект вступает в силу с 1 марта 2024 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять Центробанку информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.
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