Банк России обяжет резидентов информировать о своих валютных активах

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Центробанк вынудил экспортеров предоставлять всю информацию о своей деятельности
Центробанк вынудил экспортеров предоставлять всю информацию о своей деятельности Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять Центробанку информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Соответствующий указ опубликован на сайте опубликования правовых актов.

Как отмечается в документе, резиденты-экспортераы обязаны предоставлять Банку России информации о валютных активах и обязательствах. Информация включает в себя состав, форму, сроки и прочие детали. Изменения включены в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Кроме того, резиденты обязаны указывать информацию и о деятельности своих дочерних предприятий. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Владимир Путин 25 декабря также подписал указ, по которому иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций. Отмечается, что он начнет действовать с 1 января.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять Центробанку информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Соответствующий указ опубликован на сайте опубликования правовых актов. Как отмечается в документе, резиденты-экспортераы обязаны предоставлять Банку России информации о валютных активах и обязательствах. Информация включает в себя состав, форму, сроки и прочие детали. Изменения включены в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Кроме того, резиденты обязаны указывать информацию и о деятельности своих дочерних предприятий. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года. Владимир Путин 25 декабря также подписал указ, по которому иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций. Отмечается, что он начнет действовать с 1 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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