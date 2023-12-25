Банк России обяжет резидентов информировать о своих валютных активах

25 декабря 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

Центробанк вынудил экспортеров предоставлять всю информацию о своей деятельности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять Центробанку информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Соответствующий указ опубликован на сайте опубликования правовых актов. Как отмечается в документе, резиденты-экспортераы обязаны предоставлять Банку России информации о валютных активах и обязательствах. Информация включает в себя состав, форму, сроки и прочие детали. Изменения включены в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Кроме того, резиденты обязаны указывать информацию и о деятельности своих дочерних предприятий. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года. Владимир Путин 25 декабря также подписал указ, по которому иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций. Отмечается, что он начнет действовать с 1 января.

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий отечественных экспортеров предоставлять Центробанку информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами. Соответствующий указ опубликован на сайте опубликования правовых актов. Как отмечается в документе, резиденты-экспортераы обязаны предоставлять Банку России информации о валютных активах и обязательствах. Информация включает в себя состав, форму, сроки и прочие детали. Изменения включены в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Кроме того, резиденты обязаны указывать информацию и о деятельности своих дочерних предприятий. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года. Владимир Путин 25 декабря также подписал указ, по которому иностранные граждане смогут напрямую владеть долями экономически значимых организаций. Отмечается, что он начнет действовать с 1 января.