26 декабря 2023

Депутату думы ХМАО прочат сложение мандата и переезд. Инсайд

Либерал-демократу Селюкову предрекают отставку и переезд в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
В думе ХМАО предрекают отставку либерал-демократа Фото:

В ХМАО депутату думы от ЛДПР Михаилу Селюкову предрекают сложение мандата и переезд. Источник в политбомонде округа рассказал журналисту URA.RU, что парламентарию ему сделали заманчивое предложение в Москве.

«Ходят слухи о переезде Селюкова в Москву и сложении депутатских полномочий. Отказ от места в думе решит проблему с расколом партии в „тюменской матрешке“. Предполагается, что кресло Селюкова, неподконтрольного лидеру тюменских либерал-демократов Владимиру Сысоеву, займет координатор югорского реготделения Евгений Данников», — сообщает инсайдер.

Фракция ЛДПР в думе ХМАО малочисленна: в нее входят последователь Сысоева Виктор Сысун, его оппонент и сторонник независимости югорской ячейки Селюков и уравновешивающий их вечное противостояние Владимир Мещангин. При этом, источники отмечают явный интерес тюменских либерал-демократов к расширению влияния на неподконтрольных однопартийцев.

Селюков в разговоре с корреспондентом агентства не подтвердил, но и не опроверг информацию о переезде. По словам политика, от членства в партии он отказываться не намерен в любом случае.

Ранее URA.RU писало о проверке в отношении Селюкова. По данным инсайдера, однопартийцы обвинили его в трудоустройстве родственницы в качестве помощника депутата думы и написали донос в прокуратуру.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО депутату думы от ЛДПР Михаилу Селюкову предрекают сложение мандата и переезд. Источник в политбомонде округа рассказал журналисту URA.RU, что парламентарию ему сделали заманчивое предложение в Москве. «Ходят слухи о переезде Селюкова в Москву и сложении депутатских полномочий. Отказ от места в думе решит проблему с расколом партии в „тюменской матрешке“. Предполагается, что кресло Селюкова, неподконтрольного лидеру тюменских либерал-демократов Владимиру Сысоеву, займет координатор югорского реготделения Евгений Данников», — сообщает инсайдер. Фракция ЛДПР в думе ХМАО малочисленна: в нее входят последователь Сысоева Виктор Сысун, его оппонент и сторонник независимости югорской ячейки Селюков и уравновешивающий их вечное противостояние Владимир Мещангин. При этом, источники отмечают явный интерес тюменских либерал-демократов к расширению влияния на неподконтрольных однопартийцев. Селюков в разговоре с корреспондентом агентства не подтвердил, но и не опроверг информацию о переезде. По словам политика, от членства в партии он отказываться не намерен в любом случае. Ранее URA.RU писало о проверке в отношении Селюкова. По данным инсайдера, однопартийцы обвинили его в трудоустройстве родственницы в качестве помощника депутата думы и написали донос в прокуратуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...