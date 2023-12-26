В ХМАО депутату думы от ЛДПР Михаилу Селюкову предрекают сложение мандата и переезд. Источник в политбомонде округа рассказал журналисту URA.RU, что парламентарию ему сделали заманчивое предложение в Москве.
«Ходят слухи о переезде Селюкова в Москву и сложении депутатских полномочий. Отказ от места в думе решит проблему с расколом партии в „тюменской матрешке“. Предполагается, что кресло Селюкова, неподконтрольного лидеру тюменских либерал-демократов Владимиру Сысоеву, займет координатор югорского реготделения Евгений Данников», — сообщает инсайдер.
Фракция ЛДПР в думе ХМАО малочисленна: в нее входят последователь Сысоева Виктор Сысун, его оппонент и сторонник независимости югорской ячейки Селюков и уравновешивающий их вечное противостояние Владимир Мещангин. При этом, источники отмечают явный интерес тюменских либерал-демократов к расширению влияния на неподконтрольных однопартийцев.
Селюков в разговоре с корреспондентом агентства не подтвердил, но и не опроверг информацию о переезде. По словам политика, от членства в партии он отказываться не намерен в любом случае.
Ранее URA.RU писало о проверке в отношении Селюкова. По данным инсайдера, однопартийцы обвинили его в трудоустройстве родственницы в качестве помощника депутата думы и написали донос в прокуратуру.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.