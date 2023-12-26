26 декабря 2023

«Росконгресс» оценил риски конфискации активов России

Росконгресс»: риски конфискации замороженных активов России остаются низкими
© Служба новостей «URA.RU»
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Валюта. Екатеринбург, киберпреступность, доллары, валюта, заработок в интернете
На Западе готовят законодательную базу для конфискации активов РФ Фото:

Риски возможной конфискации Западом замороженных активов РФ остаются низкими на фоне создания соответствующей законодательной базы. Такой вывод содержится в докладе «Росконгресса».

«Примеры других стран показывают возможность конфискации (национальных резервов — прим URA.RU) вопреки международному законодательству. При этом заморозка активов центральных банков по-прежнему не имеет четкого регулирования на международной арене. Реальные риски конфискации резервов Банка России остаются низкими», — тезисы из доклада «Росконгресса» приводит РИА Новости.

Аналитики подчеркивают, что США ранее принимали решения о конфискации замороженных в американских банках средств Ирака, Ирана и Афганистана. Вашингтон регулярно использует замороженные счета кубинских компаний для выплаты различных компенсаций.

Западные государства начали блокировать активы РФ после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, арест российских активов в США будет негативно влиять на мировую финансовую систему. Незаконное изъятие западными странами заблокированных средств России спровоцирует глобальный финансовый кризис, уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В США создали настоящую «преступную банду», чтобы украсть российские активы, передает телеканал «360».

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Риски возможной конфискации Западом замороженных активов РФ остаются низкими на фоне создания соответствующей законодательной базы. Такой вывод содержится в докладе «Росконгресса». «Примеры других стран показывают возможность конфискации (национальных резервов — прим URA.RU) вопреки международному законодательству. При этом заморозка активов центральных банков по-прежнему не имеет четкого регулирования на международной арене. Реальные риски конфискации резервов Банка России остаются низкими», — тезисы из доклада «Росконгресса» приводит РИА Новости. Аналитики подчеркивают, что США ранее принимали решения о конфискации замороженных в американских банках средств Ирака, Ирана и Афганистана. Вашингтон регулярно использует замороженные счета кубинских компаний для выплаты различных компенсаций. Западные государства начали блокировать активы РФ после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, арест российских активов в США будет негативно влиять на мировую финансовую систему. Незаконное изъятие западными странами заблокированных средств России спровоцирует глобальный финансовый кризис, уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В США создали настоящую «преступную банду», чтобы украсть российские активы, передает телеканал «360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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