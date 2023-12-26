«Росконгресс» оценил риски конфискации активов России

Росконгресс»: риски конфискации замороженных активов России остаются низкими

27 декабря 2023 в 03:46 Размер текста - 17 +

На Западе готовят законодательную базу для конфискации активов РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Риски возможной конфискации Западом замороженных активов РФ остаются низкими на фоне создания соответствующей законодательной базы. Такой вывод содержится в докладе «Росконгресса». «Примеры других стран показывают возможность конфискации (национальных резервов — прим URA.RU) вопреки международному законодательству. При этом заморозка активов центральных банков по-прежнему не имеет четкого регулирования на международной арене. Реальные риски конфискации резервов Банка России остаются низкими», — тезисы из доклада «Росконгресса» приводит РИА Новости. Аналитики подчеркивают, что США ранее принимали решения о конфискации замороженных в американских банках средств Ирака, Ирана и Афганистана. Вашингтон регулярно использует замороженные счета кубинских компаний для выплаты различных компенсаций. Западные государства начали блокировать активы РФ после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, арест российских активов в США будет негативно влиять на мировую финансовую систему. Незаконное изъятие западными странами заблокированных средств России спровоцирует глобальный финансовый кризис, уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В США создали настоящую «преступную банду», чтобы украсть российские активы, передает телеканал «360». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Риски возможной конфискации Западом замороженных активов РФ остаются низкими на фоне создания соответствующей законодательной базы. Такой вывод содержится в докладе «Росконгресса». «Примеры других стран показывают возможность конфискации (национальных резервов — прим URA.RU) вопреки международному законодательству. При этом заморозка активов центральных банков по-прежнему не имеет четкого регулирования на международной арене. Реальные риски конфискации резервов Банка России остаются низкими», — тезисы из доклада «Росконгресса» приводит РИА Новости. Аналитики подчеркивают, что США ранее принимали решения о конфискации замороженных в американских банках средств Ирака, Ирана и Афганистана. Вашингтон регулярно использует замороженные счета кубинских компаний для выплаты различных компенсаций. Западные государства начали блокировать активы РФ после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, арест российских активов в США будет негативно влиять на мировую финансовую систему. Незаконное изъятие западными странами заблокированных средств России спровоцирует глобальный финансовый кризис, уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В США создали настоящую «преступную банду», чтобы украсть российские активы, передает телеканал «360».