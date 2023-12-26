«Росконгресс» оценил риски конфискации активов России

Риски возможной конфискации Западом замороженных активов РФ остаются низкими на фоне создания соответствующей законодательной базы. Такой вывод содержится в докладе «Росконгресса».
«Примеры других стран показывают возможность конфискации (национальных резервов — прим URA.RU) вопреки международному законодательству. При этом заморозка активов центральных банков по-прежнему не имеет четкого регулирования на международной арене. Реальные риски конфискации резервов Банка России остаются низкими», — тезисы из доклада «Росконгресса» приводит РИА Новости.
Аналитики подчеркивают, что США ранее принимали решения о конфискации замороженных в американских банках средств Ирака, Ирана и Афганистана. Вашингтон регулярно использует замороженные счета кубинских компаний для выплаты различных компенсаций.
Западные государства начали блокировать активы РФ после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, арест российских активов в США будет негативно влиять на мировую финансовую систему. Незаконное изъятие западными странами заблокированных средств России спровоцирует глобальный финансовый кризис, уверен вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. В США создали настоящую «преступную банду», чтобы украсть российские активы, передает телеканал «360».
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