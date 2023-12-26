26 декабря 2023

Суд отправил в колонию граждан Индии, которые шли в ЕС через курганскую границу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, служебная собака, сторожевая собака, камуфляж, охрана границы
Пограничники задержали трех граждан Индии в Петуховском округе Фото:

Задержанные курганскими пограничниками граждане Индии получили по году в колонии-поселении. Три иностранца транзитом через РФ хотели пешком попасть в Евросоюз. Соответствующая информация опубликована на сайте Петуховского районного суда.

«Злоумышленники планировали выехать из России в страны Евросюза. Во время заседания граждане Индии свою вину признали, в содеянном раскаялись. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок один год в колонии-поселении с зачетом времени содержания под стражей», — указано на сайте ведомства.

Граждан Индии задержали в Петуховском округе, куда они попали с территории Казахстана. Незаконные мигранты пересекли госграницу пешком, не имея разрешения.

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Задержанные курганскими пограничниками граждане Индии получили по году в колонии-поселении. Три иностранца транзитом через РФ хотели пешком попасть в Евросоюз. Соответствующая информация опубликована на сайте Петуховского районного суда. «Злоумышленники планировали выехать из России в страны Евросюза. Во время заседания граждане Индии свою вину признали, в содеянном раскаялись. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок один год в колонии-поселении с зачетом времени содержания под стражей», — указано на сайте ведомства. Граждан Индии задержали в Петуховском округе, куда они попали с территории Казахстана. Незаконные мигранты пересекли госграницу пешком, не имея разрешения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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