Суд отправил в колонию граждан Индии, которые шли в ЕС через курганскую границу

Задержанные курганскими пограничниками граждане Индии получили по году в колонии-поселении. Три иностранца транзитом через РФ хотели пешком попасть в Евросоюз. Соответствующая информация опубликована на сайте Петуховского районного суда.
«Злоумышленники планировали выехать из России в страны Евросюза. Во время заседания граждане Индии свою вину признали, в содеянном раскаялись. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок один год в колонии-поселении с зачетом времени содержания под стражей», — указано на сайте ведомства.
Граждан Индии задержали в Петуховском округе, куда они попали с территории Казахстана. Незаконные мигранты пересекли госграницу пешком, не имея разрешения.
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