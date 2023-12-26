Суд отправил в колонию граждан Индии, которые шли в ЕС через курганскую границу

27 декабря 2023 в 05:45 Размер текста - 17 +

Пограничники задержали трех граждан Индии в Петуховском округе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Задержанные курганскими пограничниками граждане Индии получили по году в колонии-поселении. Три иностранца транзитом через РФ хотели пешком попасть в Евросоюз. Соответствующая информация опубликована на сайте Петуховского районного суда. «Злоумышленники планировали выехать из России в страны Евросюза. Во время заседания граждане Индии свою вину признали, в содеянном раскаялись. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок один год в колонии-поселении с зачетом времени содержания под стражей», — указано на сайте ведомства. Граждан Индии задержали в Петуховском округе, куда они попали с территории Казахстана. Незаконные мигранты пересекли госграницу пешком, не имея разрешения.

Задержанные курганскими пограничниками граждане Индии получили по году в колонии-поселении. Три иностранца транзитом через РФ хотели пешком попасть в Евросоюз. Соответствующая информация опубликована на сайте Петуховского районного суда. «Злоумышленники планировали выехать из России в страны Евросюза. Во время заседания граждане Индии свою вину признали, в содеянном раскаялись. Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы на срок один год в колонии-поселении с зачетом времени содержания под стражей», — указано на сайте ведомства. Граждан Индии задержали в Петуховском округе, куда они попали с территории Казахстана. Незаконные мигранты пересекли госграницу пешком, не имея разрешения.