Производители спиртного готовятся повысить цены с 1 января

27 декабря 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

Производители предупредили о росте цен на алкоголь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крупные производители алкоголя уведомляют сети о повышении цен с 1 января 2024 года. Это связано с увеличением ставок акцизов, стоимости спирта, материалов и логистики, следует из писем Алкогольной сибирской группы и Ladoga. «АСГ, сказано в обращении, планирует повысить цены в среднем на 7—10%. Компания ссылается на увеличение ставки акциза на 4,9%, до 643 рублей за 1 л спирта, рост цен на спирт на 7% за девять месяцев года и ожидаемое повышение цен на спирт на 10% в четвертом квартале 2023 года, увеличение стоимости материалов, логистики и т. д», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на копии писем, имеющихся у них. Помимо Алкогольной сибирской группы и Lagoda, увеличат стоимость своих продуктов также «Татспиртпром», «Фанагория», Simple Group и Fort. В Novabev Group, ГК «Руст», «Абрау-Дюрсо», «Кубань-вино», AB InBev Efes, «Балтике» и «Объединенных пивоварнях» комментарии по поводу повышения цен не дали. Депутат Госдумы Буцкая предложила запретить продажу алкоголя в новогодние праздники, в частности там, где проходят массовые гуляния и детские мероприятия. Она сказала, что ее сильно беспокоит, что новогодние праздники являются пиковыми датами по травматизму и смертности среди трудоспособного населения.

Крупные производители алкоголя уведомляют сети о повышении цен с 1 января 2024 года. Это связано с увеличением ставок акцизов, стоимости спирта, материалов и логистики, следует из писем Алкогольной сибирской группы и Ladoga. «АСГ, сказано в обращении, планирует повысить цены в среднем на 7—10%. Компания ссылается на увеличение ставки акциза на 4,9%, до 643 рублей за 1 л спирта, рост цен на спирт на 7% за девять месяцев года и ожидаемое повышение цен на спирт на 10% в четвертом квартале 2023 года, увеличение стоимости материалов, логистики и т. д», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на копии писем, имеющихся у них. Помимо Алкогольной сибирской группы и Lagoda, увеличат стоимость своих продуктов также «Татспиртпром», «Фанагория», Simple Group и Fort. В Novabev Group, ГК «Руст», «Абрау-Дюрсо», «Кубань-вино», AB InBev Efes, «Балтике» и «Объединенных пивоварнях» комментарии по поводу повышения цен не дали. Депутат Госдумы Буцкая предложила запретить продажу алкоголя в новогодние праздники, в частности там, где проходят массовые гуляния и детские мероприятия. Она сказала, что ее сильно беспокоит, что новогодние праздники являются пиковыми датами по травматизму и смертности среди трудоспособного населения.