Депутат Госдумы Буцкая предложила ужесточить продажу алкоголя в праздники

25 декабря 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Работающие россияне чаще всего травмируются в праздники по вине алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нужно запретить продажу алкоголя в новогодние праздники, в частности там, где проходят массовые гуляния и детские мероприятия. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Меня сильно беспокоит, что новогодние праздники являются пиковыми датами по травматизму и смертности среди трудоспособного населения. В немалой степени это бывает связано с алкоголем. Однозначно поддерживаю идею о том, что рядом с центром, где массовые гуляния, где дети, спортивные мероприятия, никакого алкоголя быть не должно. Это правда вопрос жизни и смерти», — сказала Татьяна Буцкая. По ее словам, отмена продажи алкоголя уже показала положительные результаты. «Мы видим хорошие примеры, как, например, в Якутии, когда там целые поселки делают безалкогольными. Мы видим, как в отдельном регионе увеличивается продолжительность жизни. Понятно, что они могут поехать и купить где-то, но вот здесь, рядом, этого нет», — объяснила депутат. Ранее в Минздрав направили предложение ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Президент России Владимир Путин поручил направить средства, полученные от данного налога на табак и алкоголь, на развитие спорта. Согласно рейтингу «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023», самыми пьющими регионами стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нужно запретить продажу алкоголя в новогодние праздники, в частности там, где проходят массовые гуляния и детские мероприятия. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Меня сильно беспокоит, что новогодние праздники являются пиковыми датами по травматизму и смертности среди трудоспособного населения. В немалой степени это бывает связано с алкоголем. Однозначно поддерживаю идею о том, что рядом с центром, где массовые гуляния, где дети, спортивные мероприятия, никакого алкоголя быть не должно. Это правда вопрос жизни и смерти», — сказала Татьяна Буцкая. По ее словам, отмена продажи алкоголя уже показала положительные результаты. «Мы видим хорошие примеры, как, например, в Якутии, когда там целые поселки делают безалкогольными. Мы видим, как в отдельном регионе увеличивается продолжительность жизни. Понятно, что они могут поехать и купить где-то, но вот здесь, рядом, этого нет», — объяснила депутат. Ранее в Минздрав направили предложение ввести дополнительный акциз на табачные изделия. Президент России Владимир Путин поручил направить средства, полученные от данного налога на табак и алкоголь, на развитие спорта. Согласно рейтингу «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ-2023», самыми пьющими регионами стали Бурятия, Чукотский автономный округ, Курганская и Сахалинская области, а также Республика Алтай.