На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Фото

27 декабря 2023 в 06:52 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На 154 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате погиб водитель автобуса, есть пострадавшие пассажиры. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель рейсового автобуса маршрута „Тюмень — Краснотурьинск“, в салоне которого находилось 15 пассажиров, при движении в Краснотурьинск допустил столкновение с попутно двигающимся грузовым тоннаром. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте трагедии, медики осматривают и оказывают помощь еще пяти пассажирам», — рассказали в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС и скорая, сказано в сообщении. Также уточняется, что движение на этом участке дороге ограничено, поток едет по одной полосе. На этой же трассе 15 декабря погибла Виктория Лещева — жена блогера Александра Лещева. Она ехала по делам в Екатеринбург. Мужчина специально отправил супругу на автобусе так как думал, что так будет безопаснее. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

На 154 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате погиб водитель автобуса, есть пострадавшие пассажиры. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель рейсового автобуса маршрута „Тюмень — Краснотурьинск“, в салоне которого находилось 15 пассажиров, при движении в Краснотурьинск допустил столкновение с попутно двигающимся грузовым тоннаром. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте трагедии, медики осматривают и оказывают помощь еще пяти пассажирам», — рассказали в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС и скорая, сказано в сообщении. Также уточняется, что движение на этом участке дороге ограничено, поток едет по одной полосе. На этой же трассе 15 декабря погибла Виктория Лещева — жена блогера Александра Лещева. Она ехала по делам в Екатеринбург. Мужчина специально отправил супругу на автобусе так как думал, что так будет безопаснее.