26 декабря 2023

На свердловской трассе произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов Фото:

На 154 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате погиб водитель автобуса, есть пострадавшие пассажиры. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель рейсового автобуса маршрута „Тюмень — Краснотурьинск“, в салоне которого находилось 15 пассажиров, при движении в Краснотурьинск допустил столкновение с попутно двигающимся грузовым тоннаром. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте трагедии, медики осматривают и оказывают помощь еще пяти пассажирам», — рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС и скорая, сказано в сообщении. Также уточняется, что движение на этом участке дороге ограничено, поток едет по одной полосе.

На этой же трассе 15 декабря погибла Виктория Лещева — жена блогера Александра Лещева. Она ехала по делам в Екатеринбург. Мужчина специально отправил супругу на автобусе так как думал, что так будет безопаснее.

Фото:

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На 154 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла смертельная авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате погиб водитель автобуса, есть пострадавшие пассажиры. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель рейсового автобуса маршрута „Тюмень — Краснотурьинск“, в салоне которого находилось 15 пассажиров, при движении в Краснотурьинск допустил столкновение с попутно двигающимся грузовым тоннаром. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте трагедии, медики осматривают и оказывают помощь еще пяти пассажирам», — рассказали в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, МЧС и скорая, сказано в сообщении. Также уточняется, что движение на этом участке дороге ограничено, поток едет по одной полосе. На этой же трассе 15 декабря погибла Виктория Лещева — жена блогера Александра Лещева. Она ехала по делам в Екатеринбург. Мужчина специально отправил супругу на автобусе так как думал, что так будет безопаснее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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