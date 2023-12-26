Минздрав раскрыл состояние пассажиров, попавших в аварию на Серовском тракте

Пассажиры, попавшие в аварию на Серовском тракте, доставлены в больницу

27 декабря 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Пассажиров доставили в две свердловские больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов шесть пассажиров госпитализированы в больницу, водитель погиб на месте. Об этом сообщает свердловский минздрав в telegram-канале. «В автобусе было 18 человек. На данный момент один погибший, шесть пострадавших доставлены в приемник: четыре человека в Демидовскую ГБ, два человека в ГБ 4 Нижнего Тагила», — заявили в пресс-службе. ДТП произошло на 154 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате погиб водитель автобуса. Обновлено в 10:00. Как пояснили в минздраве, четыре пациента находятся в стационаре с различными травмами для дальнейшего лечения. «У всех госпитализированных состояние средней тяжести. Два пациента в госпитализации в стационар не нуждаются», — уточнили в ведомстве.

В результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов шесть пассажиров госпитализированы в больницу, водитель погиб на месте. Об этом сообщает свердловский минздрав в telegram-канале. «В автобусе было 18 человек. На данный момент один погибший, шесть пострадавших доставлены в приемник: четыре человека в Демидовскую ГБ, два человека в ГБ 4 Нижнего Тагила», — заявили в пресс-службе. ДТП произошло на 154 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате погиб водитель автобуса. Обновлено в 10:00. Как пояснили в минздраве, четыре пациента находятся в стационаре с различными травмами для дальнейшего лечения. «У всех госпитализированных состояние средней тяжести. Два пациента в госпитализации в стационар не нуждаются», — уточнили в ведомстве.