Минздрав раскрыл состояние пассажиров, попавших в аварию на Серовском тракте

В результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов шесть пассажиров госпитализированы в больницу, водитель погиб на месте. Об этом сообщает свердловский минздрав в telegram-канале.
«В автобусе было 18 человек. На данный момент один погибший, шесть пострадавших доставлены в приемник: четыре человека в Демидовскую ГБ, два человека в ГБ 4 Нижнего Тагила», — заявили в пресс-службе.
ДТП произошло на 154 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате погиб водитель автобуса.
Обновлено в 10:00. Как пояснили в минздраве, четыре пациента находятся в стационаре с различными травмами для дальнейшего лечения. «У всех госпитализированных состояние средней тяжести. Два пациента в госпитализации в стационар не нуждаются», — уточнили в ведомстве.
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