26 декабря 2023

Минздрав раскрыл состояние пассажиров, попавших в аварию на Серовском тракте

Пассажиры, попавшие в аварию на Серовском тракте, доставлены в больницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Пассажиров доставили в две свердловские больницы Фото:

В результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов шесть пассажиров госпитализированы в больницу, водитель погиб на месте. Об этом сообщает свердловский минздрав в telegram-канале.

«В автобусе было 18 человек. На данный момент один погибший, шесть пострадавших доставлены в приемник: четыре человека в Демидовскую ГБ, два человека в ГБ 4 Нижнего Тагила», — заявили в пресс-службе.

ДТП произошло на 154 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате погиб водитель автобуса.

Обновлено в 10:00. Как пояснили в минздраве, четыре пациента находятся в стационаре с различными травмами для дальнейшего лечения. «У всех госпитализированных состояние средней тяжести. Два пациента в госпитализации в стационар не нуждаются», — уточнили в ведомстве.

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В результате аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов шесть пассажиров госпитализированы в больницу, водитель погиб на месте. Об этом сообщает свердловский минздрав в telegram-канале. «В автобусе было 18 человек. На данный момент один погибший, шесть пострадавших доставлены в приемник: четыре человека в Демидовскую ГБ, два человека в ГБ 4 Нижнего Тагила», — заявили в пресс-службе. ДТП произошло на 154 километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате погиб водитель автобуса. Обновлено в 10:00. Как пояснили в минздраве, четыре пациента находятся в стационаре с различными травмами для дальнейшего лечения. «У всех госпитализированных состояние средней тяжести. Два пациента в госпитализации в стационар не нуждаются», — уточнили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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