В Екатеринбурге за сутки выпало больше месячной нормы декабря

27 декабря 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Снег может пойти и днем 27 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург завалило снегом В Екатеринбурге за последние сутки выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге за ночь выпало еще 8 мм осадков. Таким образом, с циклона за 36 часов в городе выпало 29 мм, что больше месячной нормы всего декабря (28 мм)», — заявил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным на восемь утра, высота снежного покрова на метеоплощадке оставила 53 см. Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге вчера утром. К вечеру были зафиксированы 11-балльные пробки, задержки рейсов и высокие цены на такси. По словам Пулина, днем 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В Екатеринбурге за последние сутки выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге за ночь выпало еще 8 мм осадков. Таким образом, с циклона за 36 часов в городе выпало 29 мм, что больше месячной нормы всего декабря (28 мм)», — заявил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным на восемь утра, высота снежного покрова на метеоплощадке оставила 53 см. Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге вчера утром. К вечеру были зафиксированы 11-балльные пробки, задержки рейсов и высокие цены на такси. По словам Пулина, днем 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду.