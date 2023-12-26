В Екатеринбурге за сутки выпало больше месячной нормы декабря

В Екатеринбурге за последние сутки выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«В Екатеринбурге за ночь выпало еще 8 мм осадков. Таким образом, с циклона за 36 часов в городе выпало 29 мм, что больше месячной нормы всего декабря (28 мм)», — заявил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным на восемь утра, высота снежного покрова на метеоплощадке оставила 53 см.
Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге вчера утром. К вечеру были зафиксированы 11-балльные пробки, задержки рейсов и высокие цены на такси. По словам Пулина, днем 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду.
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