26 декабря 2023

В Екатеринбурге за сутки выпало больше месячной нормы декабря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, автомобили, парковка
Снег может пойти и днем 27 декабря Фото:
новость из сюжета
Екатеринбург завалило снегом

В Екатеринбурге за последние сутки выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге за ночь выпало еще 8 мм осадков. Таким образом, с циклона за 36 часов в городе выпало 29 мм, что больше месячной нормы всего декабря (28 мм)», — заявил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным на восемь утра, высота снежного покрова на метеоплощадке оставила 53 см.

Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге вчера утром. К вечеру были зафиксированы 11-балльные пробки, задержки рейсов и высокие цены на такси. По словам Пулина, днем 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге за последние сутки выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «В Екатеринбурге за ночь выпало еще 8 мм осадков. Таким образом, с циклона за 36 часов в городе выпало 29 мм, что больше месячной нормы всего декабря (28 мм)», — заявил Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным на восемь утра, высота снежного покрова на метеоплощадке оставила 53 см. Снегопад парализовал движение в Екатеринбурге вчера утром. К вечеру были зафиксированы 11-балльные пробки, задержки рейсов и высокие цены на такси. По словам Пулина, днем 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...