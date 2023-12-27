Российский футбольный тренер Слуцкий возглавил китайский клуб

Контракт со Слуцким будет действовать с начала 2024 года
Российскому тренеру Леониду Слуцкому предложено возглавить футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» в Китае. Контракт с ним начнет действовать с января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Слуцкий возглавил китайский футбольный клуб „Шанхай Шэньхуа“», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что контракт с тренером начнет свое действие с 1 января 2024 года.
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