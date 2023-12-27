Российский футбольный тренер Слуцкий возглавил китайский клуб

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Открытая лицензия на 07.08.2015. Леонид Слуцкий., слуцкий леонид
Контракт со Слуцким будет действовать с начала 2024 года Фото:

Российскому тренеру Леониду Слуцкому предложено возглавить футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» в Китае. Контракт с ним начнет действовать с января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Слуцкий возглавил китайский футбольный клуб „Шанхай Шэньхуа“», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что контракт с тренером начнет свое действие с 1 января 2024 года.

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Российскому тренеру Леониду Слуцкому предложено возглавить футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» в Китае. Контракт с ним начнет действовать с января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Слуцкий возглавил китайский футбольный клуб „Шанхай Шэньхуа“», — передает ТАСС информацию из пресс-службы. Отмечается, что контракт с тренером начнет свое действие с 1 января 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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