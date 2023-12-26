26 декабря 2023

Курганский военкомат подвел итоги призывной кампании за год. Видео

Тысячи курганцев отправили служить в армию в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на призывные комиссии было вызвано около 7000 человек Фото:

В 2023 около 2000 жителей Курганской области отправились на службу в армию по призыву. Об этом стало известно во время пресс-конференции в областном Военном комиссариате, передает корреспондент URA.RU.

«В ходе проведения призывных комиссий было вызвано около 7000 человек. В войска было отправлено около 2000 человек. В войска национальной гвардии около 200 человек», — рассказал начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур. Он отметил, что 170 курганцев обучили вождению и отправили в соответствующие роты, а временно негодными по состоянию здоровья были признаны около 100 человек.

Пять жителей региона будут проходить службу в научных ротах. Белокур добавил, что этот показатель лучше результатов прошлых лет, когда в научные роты отправляли по два-три человека. 20 человек отправили в президентский полк.

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В 2023 около 2000 жителей Курганской области отправились на службу в армию по призыву. Об этом стало известно во время пресс-конференции в областном Военном комиссариате, передает корреспондент URA.RU. «В ходе проведения призывных комиссий было вызвано около 7000 человек. В войска было отправлено около 2000 человек. В войска национальной гвардии около 200 человек», — рассказал начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур. Он отметил, что 170 курганцев обучили вождению и отправили в соответствующие роты, а временно негодными по состоянию здоровья были признаны около 100 человек. Пять жителей региона будут проходить службу в научных ротах. Белокур добавил, что этот показатель лучше результатов прошлых лет, когда в научные роты отправляли по два-три человека. 20 человек отправили в президентский полк.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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