В Курганской области нашли около 100 уклонистов от службы в армии

27 декабря 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Около 100 курганцев пытались уклониться от службы в армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 В Курганской области от воинской службы по призыву в 2023 году пытались уклониться около 100 человек. Часть из них скрывалась от армии на местных предприятиях. Об этом сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции военкомата региона. «За время призывной кампании в Курганской области от службы в армии пытались уклониться около 100 человек. Всех их совместными усилиями с полицией нашли. Кто-то прятался, кто-то забыл встать на воинский учет, часть призывников пытались прятаться на предприятиях», — рассказал Белокур. По его словам, только единицы пытались затянуть медобследование. Им выносят предупреждения и штрафы в размере до 30 тысяч рублей. Также Белокур отметил, что в ходе кампании курганцами на призывную комиссию было подано восемь жалоб в суд. Из них уже выиграно семь дел. Все граждане, пытавшиеся таким образом уклониться от армии, будут призваны воинскую службу весной 2024 года. В 2023 году в Курганской области в армию отправили около 2000 призывников. Всего в ходе призывной кампании на комиссии было вызвано около семи тысяч человек. Временно негодными по состоянию здоровья были признаны около ста граждан.

В Курганской области от воинской службы по призыву в 2023 году пытались уклониться около 100 человек. Часть из них скрывалась от армии на местных предприятиях. Об этом сообщил начальник подготовки призыва граждан на военную службу Алексей Белокур, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции военкомата региона. «За время призывной кампании в Курганской области от службы в армии пытались уклониться около 100 человек. Всех их совместными усилиями с полицией нашли. Кто-то прятался, кто-то забыл встать на воинский учет, часть призывников пытались прятаться на предприятиях», — рассказал Белокур. По его словам, только единицы пытались затянуть медобследование. Им выносят предупреждения и штрафы в размере до 30 тысяч рублей. Также Белокур отметил, что в ходе кампании курганцами на призывную комиссию было подано восемь жалоб в суд. Из них уже выиграно семь дел. Все граждане, пытавшиеся таким образом уклониться от армии, будут призваны воинскую службу весной 2024 года. В 2023 году в Курганской области в армию отправили около 2000 призывников. Всего в ходе призывной кампании на комиссии было вызвано около семи тысяч человек. Временно негодными по состоянию здоровья были признаны около ста граждан.