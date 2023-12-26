26 декабря 2023

Блогер из Екатеринбурга набрала голоса для выдвижения в президенты РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Аутлет Milano Moda. Екатеринбург, русских рада
Рада Русских известна как профессиональный визажист, бьюти-блогер и экоактивистка Фото:

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских набрала свыше 500 подписей от группы избирателей. Это позволяет ей продолжать баллотироваться на пост президента РФ. Об этом рассказала юрист Светлана Корабель в своих соцсетях.

«[Набрали] 529 подписей! Сдаем документы в ЦИК и ждем. Самовыдвижение в России: реально или нет — узнаем уже скоро», — заявила Корабель. Следующим этапом будет сбор подписей: для регистрации кандидату-самовыдвиженцу необходимо минимум 300 тысяч (не более 7,5 тысяч подписей в одном регионе).

Рада Русских известна как профессиональный визажист, бьюти-блогер и экоактивистка. Кроме этого, она увлекается эзотерикой и магией, а также создала свой центр волновой диагностики, в котором пропагандируется «здоровье без медикаментов». О своем решении баллотироваться в президенты РФ блогер объявила 12 декабря. В первую встречу с избирателями ей не удалось набрать необходимое количество голосов — не хватило буквально одного.

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Блогер из Екатеринбурга Рада Русских набрала свыше 500 подписей от группы избирателей. Это позволяет ей продолжать баллотироваться на пост президента РФ. Об этом рассказала юрист Светлана Корабель в своих соцсетях. «[Набрали] 529 подписей! Сдаем документы в ЦИК и ждем. Самовыдвижение в России: реально или нет — узнаем уже скоро», — заявила Корабель. Следующим этапом будет сбор подписей: для регистрации кандидату-самовыдвиженцу необходимо минимум 300 тысяч (не более 7,5 тысяч подписей в одном регионе). Рада Русских известна как профессиональный визажист, бьюти-блогер и экоактивистка. Кроме этого, она увлекается эзотерикой и магией, а также создала свой центр волновой диагностики, в котором пропагандируется «здоровье без медикаментов». О своем решении баллотироваться в президенты РФ блогер объявила 12 декабря. В первую встречу с избирателями ей не удалось набрать необходимое количество голосов — не хватило буквально одного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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