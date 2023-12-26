26 декабря 2023

УФСБ вновь проводит выемки в пермском минимущества по делу «Гармонии»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинск, обыски в МУП "ПОВВ", фсб
УФСБ ищет, кто в минимущества распорядился купить объект Фото:

В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 27 декабря проходят выемки. Как рассказал источник URA.RU в политэлитах региона, проводит оперативные мероприятия УФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве при покупке санатория «Гармония».

«Оперативники разбираются, кто дал указание купить объект. Контракт был заключен между продавцом, Екатериной Шубодеровой, и покупателем — краевым минимущества», — отметил источник.

В пресс-службе краевого УФСБ отказались от комментариев. URA.RU направило запрос в департамент пресс-службы администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.

Уголовное дело о покупке санатория «Гармония» было возбуждено в конце ноября. Тогда УФСБ проводило обыски в минимущества, минзакупок и минсоце. Силовики считают, что власти купили санаторий у сестры бизнесмена Дмитрия Шубодерова Екатерины Шубодеровой по завышенной в четыре раза цене. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ).

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 27 декабря проходят выемки. Как рассказал источник URA.RU в политэлитах региона, проводит оперативные мероприятия УФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве при покупке санатория «Гармония». «Оперативники разбираются, кто дал указание купить объект. Контракт был заключен между продавцом, Екатериной Шубодеровой, и покупателем — краевым минимущества», — отметил источник. В пресс-службе краевого УФСБ отказались от комментариев. URA.RU направило запрос в департамент пресс-службы администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Уголовное дело о покупке санатория «Гармония» было возбуждено в конце ноября. Тогда УФСБ проводило обыски в минимущества, минзакупок и минсоце. Силовики считают, что власти купили санаторий у сестры бизнесмена Дмитрия Шубодерова Екатерины Шубодеровой по завышенной в четыре раза цене. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...