УФСБ вновь проводит выемки в пермском минимущества по делу «Гармонии»

В министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 27 декабря проходят выемки. Как рассказал источник URA.RU в политэлитах региона, проводит оперативные мероприятия УФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве при покупке санатория «Гармония».
«Оперативники разбираются, кто дал указание купить объект. Контракт был заключен между продавцом, Екатериной Шубодеровой, и покупателем — краевым минимущества», — отметил источник.
В пресс-службе краевого УФСБ отказались от комментариев. URA.RU направило запрос в департамент пресс-службы администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен.
Уголовное дело о покупке санатория «Гармония» было возбуждено в конце ноября. Тогда УФСБ проводило обыски в минимущества, минзакупок и минсоце. Силовики считают, что власти купили санаторий у сестры бизнесмена Дмитрия Шубодерова Екатерины Шубодеровой по завышенной в четыре раза цене. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ).
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