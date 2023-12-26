26 декабря 2023

В ЯНАО на «трассе смерти» столкнулись две машины

В ЯНАО на автодороге «Сургут-Салехард» произошло ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Участников ДТП на «трассе смерти» госпитализировали Фото:

На 480 километре трассы «Сургут-Салехард» столкнулись иномарка и грузовой автомобиль, участники дорожно-транспортного происшествия доставлены в больницу Губкинского (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

«Сегодня на 480 километре автодороги „Сургут-Салехард“ произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в Губкинскую городскую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о ДТП на автодороге «Сургут-Салехард» с участием трех машин. В результате лобового столкновения, два человека были госпитализированы.

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На 480 километре трассы «Сургут-Салехард» столкнулись иномарка и грузовой автомобиль, участники дорожно-транспортного происшествия доставлены в больницу Губкинского (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции. «Сегодня на 480 километре автодороги „Сургут-Салехард“ произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в Губкинскую городскую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о ДТП на автодороге «Сургут-Салехард» с участием трех машин. В результате лобового столкновения, два человека были госпитализированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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