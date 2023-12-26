В ЯНАО на «трассе смерти» столкнулись две машины

Участников ДТП на «трассе смерти» госпитализировали
На 480 километре трассы «Сургут-Салехард» столкнулись иномарка и грузовой автомобиль, участники дорожно-транспортного происшествия доставлены в больницу Губкинского (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.
«Сегодня на 480 километре автодороги „Сургут-Салехард“ произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир иномарки доставлены в Губкинскую городскую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о ДТП на автодороге «Сургут-Салехард» с участием трех машин. В результате лобового столкновения, два человека были госпитализированы.
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