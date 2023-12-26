Сенатор Муратов заступился за главу Кургана Ситникову

27 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Сенатор Сергей Муратов объяснил, что Елена Ситникова переживает за развитие Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Кургане задержана мэр Ситникова Сенатор Сергей Муратов сожалеет, что главу Кургана Елену Ситникову следователи СКР подозревают в халатности, и назвал ее лучшим градоначальником, сравнив с первым мэром города Анатолием Ельчаниновым. Своим мнением Муратов поделился с URA.RU. «Очень жаль, что так случилось с мэром Еленой Вячеславовной. Она, по моему мнению, лучший мэр, который переживает за город. За время ее руководства город преобразился. Если сравнивать со всеми главами, которые ранее возглавляли Курган, то она наравне с Анатолием Ельчаниновым», — объяснил Муратов. Ельчанинов был первом мэром города. Представители бизнеса и чиновники положительно вспоминают его 25-летнее руководство городом. О задержании Ситниковой стало известно 26 декабря. Ее подозревают в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. Ранее следователи провели множество экспертиз по установлению виновных в пожарах, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек. Вечером 26 декабря Ситникову отпустили, обязав своевременно являться по вызовам следователя или в суд и запретив общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и их защитниками.

Сенатор Сергей Муратов сожалеет, что главу Кургана Елену Ситникову следователи СКР подозревают в халатности, и назвал ее лучшим градоначальником, сравнив с первым мэром города Анатолием Ельчаниновым. Своим мнением Муратов поделился с URA.RU. «Очень жаль, что так случилось с мэром Еленой Вячеславовной. Она, по моему мнению, лучший мэр, который переживает за город. За время ее руководства город преобразился. Если сравнивать со всеми главами, которые ранее возглавляли Курган, то она наравне с Анатолием Ельчаниновым», — объяснил Муратов. Ельчанинов был первом мэром города. Представители бизнеса и чиновники положительно вспоминают его 25-летнее руководство городом. О задержании Ситниковой стало известно 26 декабря. Ее подозревают в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц. Ранее следователи провели множество экспертиз по установлению виновных в пожарах, которые произошли в Кургане 7 мая 2023 года и унесли жизни 11 человек. Вечером 26 декабря Ситникову отпустили, обязав своевременно являться по вызовам следователя или в суд и запретив общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и их защитниками.