Пермяку, устроившему погоню с мечом за экс-супругой, грозит 9 лет тюрьмы

27 декабря 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Пермяк мечом ударил автомобиль бывшей жены и скрылся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми подходит к концу суд по убийству Натальи Ежовой. Она была за рулем автомобиля, который столкнулся с Toyota Highlander на трассе Очер-Пермь. Водитель Тойоты устроил смертельную погоню за другой машиной, где ехала бывшая жена его приятеля, но протаранил автомобиль Ежовой. Прокурор попросил приговорить виновного к девяти годам лишения свободы. «На прениях прокурор попросил приговорить подсудимого к реальному сроку — девяти годам колонии строгого режима. 28 декабря обвиняемому предоставят последнее слово», — пишет 59.ru со ссылкой на друга Натальи Ежовой. Ранее стало известно, что двое мужчин на Toyota Highlander погнались за машиной бывшей жены одного из них. Когда они догнали автомобиль, пассажир достал меч и ударил им по автомобилю экс-супруги. После этого злоумышленники попытались скрыться с места происшествия и столкнулись с «Ладой Калиной», за рулем которой была Наталья Ежова. Девушка скончалась на месте.

В Перми подходит к концу суд по убийству Натальи Ежовой. Она была за рулем автомобиля, который столкнулся с Toyota Highlander на трассе Очер-Пермь. Водитель Тойоты устроил смертельную погоню за другой машиной, где ехала бывшая жена его приятеля, но протаранил автомобиль Ежовой. Прокурор попросил приговорить виновного к девяти годам лишения свободы. «На прениях прокурор попросил приговорить подсудимого к реальному сроку — девяти годам колонии строгого режима. 28 декабря обвиняемому предоставят последнее слово», — пишет 59.ru со ссылкой на друга Натальи Ежовой. Ранее стало известно, что двое мужчин на Toyota Highlander погнались за машиной бывшей жены одного из них. Когда они догнали автомобиль, пассажир достал меч и ударил им по автомобилю экс-супруги. После этого злоумышленники попытались скрыться с места происшествия и столкнулись с «Ладой Калиной», за рулем которой была Наталья Ежова. Девушка скончалась на месте.