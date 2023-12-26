26 декабря 2023

Пермячка, выигравшая в лотерею, закрыла кредит

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , монеты, visa, копейки, деньги, рубли
Также на приз пермячка купила подарки близким Фото:

Жительница Перми выиграла в лотерею 1 млн рублей и потратила большую часть приза на закрытие кредита на авто. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Юлия Пухарева из Перми, выигравшая 1 000 000 рублей в 1369-м тираже „Русского лото“, получив выигрыш закрыла кредит на покупку автомобиля», — рассказали в компании. Также же победительница купила шубу матери и планшет дочке.

Пухарева работает финансовым директором. По ее рассказу, она впервые участвовала в «Новогоднем миллиарде» и сразу выиграла. Ранее URA.RU рассказывало про директора магазина из Перми, выигравшую пять миллионов рублей. На эти деньги она закрыла ипотеку.

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Жительница Перми выиграла в лотерею 1 млн рублей и потратила большую часть приза на закрытие кредита на авто. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «Юлия Пухарева из Перми, выигравшая 1 000 000 рублей в 1369-м тираже „Русского лото“, получив выигрыш закрыла кредит на покупку автомобиля», — рассказали в компании. Также же победительница купила шубу матери и планшет дочке. Пухарева работает финансовым директором. По ее рассказу, она впервые участвовала в «Новогоднем миллиарде» и сразу выиграла. Ранее URA.RU рассказывало про директора магазина из Перми, выигравшую пять миллионов рублей. На эти деньги она закрыла ипотеку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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