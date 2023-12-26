Пермячка, выигравшая в лотерею, закрыла кредит

27 декабря 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Также на приз пермячка купила подарки близким Фото: Алексей Гущин © URA.RU Жительница Перми выиграла в лотерею 1 млн рублей и потратила большую часть приза на закрытие кредита на авто. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «Юлия Пухарева из Перми, выигравшая 1 000 000 рублей в 1369-м тираже „Русского лото“, получив выигрыш закрыла кредит на покупку автомобиля», — рассказали в компании. Также же победительница купила шубу матери и планшет дочке. Пухарева работает финансовым директором. По ее рассказу, она впервые участвовала в «Новогоднем миллиарде» и сразу выиграла. Ранее URA.RU рассказывало про директора магазина из Перми, выигравшую пять миллионов рублей. На эти деньги она закрыла ипотеку.

Жительница Перми выиграла в лотерею 1 млн рублей и потратила большую часть приза на закрытие кредита на авто. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «Юлия Пухарева из Перми, выигравшая 1 000 000 рублей в 1369-м тираже „Русского лото“, получив выигрыш закрыла кредит на покупку автомобиля», — рассказали в компании. Также же победительница купила шубу матери и планшет дочке. Пухарева работает финансовым директором. По ее рассказу, она впервые участвовала в «Новогоднем миллиарде» и сразу выиграла. Ранее URA.RU рассказывало про директора магазина из Перми, выигравшую пять миллионов рублей. На эти деньги она закрыла ипотеку.