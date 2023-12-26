Челябинские школьники просят сохранить лагерь, на который пожаловались за поборы

27 декабря 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Воспитанники заступились за военно-патриотический лагерь «Десантник» под Катав-Ивановском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Катав-Ивановском районе Челябинской области школьники попросили сохранить лагерь «Десантник». Он под угрозой закрытия из-за жалобы одной из родительниц, заявившей, что организаторы собирали деньги на неизвестные траты. «Хотят закрыть военно-патриотической лагерь „Десантник“ около села Серпиевка. Для многих он дорог и незаменим. Там мы заводим новых друзей, встречаем старых, занимаемся спортом, многому учимся. Будет невероятно грустно, если я не смогу туда вернуться следующим летом», — рассказала URA.RU Амина Х. Амина Х. рассказала, что ее друзья по лагерю тоже против его закрытия. Ребята выезжают на природу, где палатки и полевая кухня. Там они обучаются оказанию первой медпомощи, рукопашному бою, стрельбе, проходят ориентирование. В 2024 году лагерю исполнится пять лет. Руководителем является депутат Алексей Воробьев. «Лагерь организован союзом десантников РФ по Катав-Ивановскому району и существует при поддержке воинской части, администрации и грантам. В этом сезоне мы работали по президентскому гранту. На следующий год я не подавал документы из-за информации о жалобе на лагерь от юриста из администрации района Анастасии Котовой. Возможно, это какая-то провокация, потому что за все время работы ни одной жалобы не было. Ко мне никто не обращался и ничего не спрашивал», — сообщил URA.RU Воробьев. Ранее Котова рассказала URA.RU как родительница о том, что организаторы с документом на оказание безвозмездной услуги запрашивали по 1,5 тысячи рублей за смену. Воробьев утверждает, что эти деньги шли на питание детей. Все остальные расходы возмещались грантом и другими источниками денежного и материального финансирования. «Мы запрашивали в управлении образования средние тарифы на питание по региону. Это 300 рублей в день. Питание никто не покрывает, поэтому его оплачивали родители. Котова утверждает, что наши расходы непрозрачны, но сама ко мне за разъяснениями не обращалась. Почему этот вопрос возник сейчас, а не сразу после последней смены? И я не понимаю, как во время обсуждения бюджета муниципалитета заинтересовались нашими расходами, хотя денег в этом году не давали. При этом в августе власти официально благодарили за работу. Без сплочения лагерь, особенно важный в период проведения СВО, не сможет работать», — заявил руководитель. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу администрации Катав-Ивановского района. На момент публикации ответа не последовало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Катав-Ивановском районе Челябинской области школьники попросили сохранить лагерь «Десантник». Он под угрозой закрытия из-за жалобы одной из родительниц, заявившей, что организаторы собирали деньги на неизвестные траты. «Хотят закрыть военно-патриотической лагерь „Десантник“ около села Серпиевка. Для многих он дорог и незаменим. Там мы заводим новых друзей, встречаем старых, занимаемся спортом, многому учимся. Будет невероятно грустно, если я не смогу туда вернуться следующим летом», — рассказала URA.RU Амина Х. Амина Х. рассказала, что ее друзья по лагерю тоже против его закрытия. Ребята выезжают на природу, где палатки и полевая кухня. Там они обучаются оказанию первой медпомощи, рукопашному бою, стрельбе, проходят ориентирование. В 2024 году лагерю исполнится пять лет. Руководителем является депутат Алексей Воробьев. «Лагерь организован союзом десантников РФ по Катав-Ивановскому району и существует при поддержке воинской части, администрации и грантам. В этом сезоне мы работали по президентскому гранту. На следующий год я не подавал документы из-за информации о жалобе на лагерь от юриста из администрации района Анастасии Котовой. Возможно, это какая-то провокация, потому что за все время работы ни одной жалобы не было. Ко мне никто не обращался и ничего не спрашивал», — сообщил URA.RU Воробьев. Ранее Котова рассказала URA.RU как родительница о том, что организаторы с документом на оказание безвозмездной услуги запрашивали по 1,5 тысячи рублей за смену. Воробьев утверждает, что эти деньги шли на питание детей. Все остальные расходы возмещались грантом и другими источниками денежного и материального финансирования. «Мы запрашивали в управлении образования средние тарифы на питание по региону. Это 300 рублей в день. Питание никто не покрывает, поэтому его оплачивали родители. Котова утверждает, что наши расходы непрозрачны, но сама ко мне за разъяснениями не обращалась. Почему этот вопрос возник сейчас, а не сразу после последней смены? И я не понимаю, как во время обсуждения бюджета муниципалитета заинтересовались нашими расходами, хотя денег в этом году не давали. При этом в августе власти официально благодарили за работу. Без сплочения лагерь, особенно важный в период проведения СВО, не сможет работать», — заявил руководитель. URA.RU направило письменный запрос в пресс-службу администрации Катав-Ивановского района. На момент публикации ответа не последовало.