Парламент Абхазии вернет России госдачу в Пицунде, несмотря на протесты

Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

27 декабря 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Для возвращения госдачи приняты изменения в законы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на протесты парламент Республики Абхазия ратифицировал передачу государственной дачи в Пицунде российской стороне. Для этого были внесены изменения в законы. В частности, в Гражданский кодекс, специальный конституционный закон и закон «О международных договорах». Об этом сообщает агентство «Апсныпресс». «Сегодня мы приняли ряд делегаций, обсуждали ряд опций принятия этого соглашения, чтоб обезопасить республику. <…> Это внесение изменений в соответствующие законы. <…> [В] специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи», — передает агентство информацию парламента. Отмечается, что изменения приняты в таких законах, как специальный конституционный закон, Гражданский кодекс и закон «О международных договорах». Уточняется, что в случае передачи госдачи в Пицунде третьим лицам, соглашение будет расторгнуто. Собственность вернется Абхазии. Передача госдачи привела к протестам абхазской оппозиции. Противники данной меры объявили о бессрочной акции протеста. Она проходит у здания парламента республики. Туда прибыли военные, полицейские и медики. В требование оппозиции вошло исключение из повестки заседания вопроса ратификации соответствующего межправсоглашения. По мнению протестующих, этот документ противоречит конституции страны. Ему нужны доработки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на протесты парламент Республики Абхазия ратифицировал передачу государственной дачи в Пицунде российской стороне. Для этого были внесены изменения в законы. В частности, в Гражданский кодекс, специальный конституционный закон и закон «О международных договорах». Об этом сообщает агентство «Апсныпресс». «Сегодня мы приняли ряд делегаций, обсуждали ряд опций принятия этого соглашения, чтоб обезопасить республику. <…> Это внесение изменений в соответствующие законы. <…> [В] специальный конституционный закон, который касается именно передачи государственной дачи», — передает агентство информацию парламента. Отмечается, что изменения приняты в таких законах, как специальный конституционный закон, Гражданский кодекс и закон «О международных договорах». Уточняется, что в случае передачи госдачи в Пицунде третьим лицам, соглашение будет расторгнуто. Собственность вернется Абхазии. Передача госдачи привела к протестам абхазской оппозиции. Противники данной меры объявили о бессрочной акции протеста. Она проходит у здания парламента республики. Туда прибыли военные, полицейские и медики. В требование оппозиции вошло исключение из повестки заседания вопроса ратификации соответствующего межправсоглашения. По мнению протестующих, этот документ противоречит конституции страны. Ему нужны доработки.