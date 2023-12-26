Свердловскую трассу закрыли для автобусов и грузовиков

Трассу Богданович — Сухой Лог частично перекрыли из-за снегопадов

27 декабря 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Как только дорогу почистят, ее вновь откроют для грузовиков и автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После аномального снегопада госавтоинспекторы решили частично перекрыть трассу Богданович — Сухой Лог. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о введении частичных ограничений движения для отдельных категорий транспорта (грузовые автомобили и автобусы) на автодороге „Богданович — Сухой Лог“ с 0 км по 11 км. Вынужденные меры связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на данном участке», — пояснили в ведомстве. Дорога станет доступна, как только ее почистят. Рекордное количество снега выпало за пошедшие сутки по всему региону. Из-за аномального снегопада Екатеринбург встал в пробки, а люди из соседних городов не могли уехать на рейсовых автобусах, потому что их отменяли. Власти обещают очистить дороги до Нового года. Подробнее о прошедшем снегопаде — в сюжете URA.RU.

После аномального снегопада госавтоинспекторы решили частично перекрыть трассу Богданович — Сухой Лог. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о введении частичных ограничений движения для отдельных категорий транспорта (грузовые автомобили и автобусы) на автодороге „Богданович — Сухой Лог“ с 0 км по 11 км. Вынужденные меры связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия на данном участке», — пояснили в ведомстве. Дорога станет доступна, как только ее почистят. Рекордное количество снега выпало за пошедшие сутки по всему региону. Из-за аномального снегопада Екатеринбург встал в пробки, а люди из соседних городов не могли уехать на рейсовых автобусах, потому что их отменяли. Власти обещают очистить дороги до Нового года. Подробнее о прошедшем снегопаде — в сюжете URA.RU.