Свердловские власти назвали сроки, когда регион очистят от непроходимых сугробов

В Свердловской области с последствиями снегопада справятся до Нового года

27 декабря 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Шмыков предлагает выводить руководящий состав коммунальщиков, чтобы справиться с сугробами Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург завалило снегом Власти обещают устранить последствия вчерашнего аномального снегопада до Нового года. Мэры свердловских городов должны составить график уборки, чтобы местные жители знали, когда и где вывезут снег. Такое решение было принято на заседании штаба, который провел первый замгубернатора Алексей Шмыков. «Поручаю сегодня всем главам провести совещания, создать графики уборки. Без вывоза снега, конечно, не обойтись. Неубранный снег создает ограничение видимости на перекрестках. Техники достаточно, но все должны понимать, сколько требуется механизаторов, сколько водителей. Если не хватает людей, то выводить на дорогу мастеров, директоров, заместителей», — заявил Шмыков. Также он уточнил, что коммунальным службам нужно более тесно взаимодействовать с ГИБДД и дорожными службами, которые работают на федеральных и региональных дорогах. В Екатеринбурге 26 декабря выпало рекордное количество снега — 21 миллиметр. Такого количества осадков не было с 1917 года. Из-за аномального снегопада Екатеринбург встал в пробки, а люди из соседних городов не могли уехать на рейсовых автобусах — их отменяли. По словам Пулина, днем 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Власти обещают устранить последствия вчерашнего аномального снегопада до Нового года. Мэры свердловских городов должны составить график уборки, чтобы местные жители знали, когда и где вывезут снег. Такое решение было принято на заседании штаба, который провел первый замгубернатора Алексей Шмыков. «Поручаю сегодня всем главам провести совещания, создать графики уборки. Без вывоза снега, конечно, не обойтись. Неубранный снег создает ограничение видимости на перекрестках. Техники достаточно, но все должны понимать, сколько требуется механизаторов, сколько водителей. Если не хватает людей, то выводить на дорогу мастеров, директоров, заместителей», — заявил Шмыков. Также он уточнил, что коммунальным службам нужно более тесно взаимодействовать с ГИБДД и дорожными службами, которые работают на федеральных и региональных дорогах. В Екатеринбурге 26 декабря выпало рекордное количество снега — 21 миллиметр. Такого количества осадков не было с 1917 года. Из-за аномального снегопада Екатеринбург встал в пробки, а люди из соседних городов не могли уехать на рейсовых автобусах — их отменяли. По словам Пулина, днем 27 декабря вновь возможен небольшой снег и ветер с порывами до 12 метров в секунду.