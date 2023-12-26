В ЯНАО появилась детская комбинированная вакцина

В ЯНАО появилась вакцина для детей против кори, краснухи и паротита

27 декабря 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Для ямальских детей приобрели новую партию вакцины Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе появилась комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита для детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «1670 доз комбинированной вакцины „Вактривир“ получил окружной СПИД-Центр. Сейчас препарат распределяется по муниципалитетам. Прививка показана для профилактики болезней у детей», — говорится в сообщении. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться к участковому педиатру. Под воздействием препарата через 3-4 недели вырабатываются антитела к вирусам кори и краснухи, к вирусу паротита — через 6-7 недель. Ранее URA.RU сообщило о новой вакцины против коронавирусной инфекции, которую доставили в муниципалитеты ЯНАО. В округ поступило 13 тысяч доз препарата «Конвасэл».

В Ямало-Ненецком автономном округе появилась комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита для детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «1670 доз комбинированной вакцины „Вактривир“ получил окружной СПИД-Центр. Сейчас препарат распределяется по муниципалитетам. Прививка показана для профилактики болезней у детей», — говорится в сообщении. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться к участковому педиатру. Под воздействием препарата через 3-4 недели вырабатываются антитела к вирусам кори и краснухи, к вирусу паротита — через 6-7 недель. Ранее URA.RU сообщило о новой вакцины против коронавирусной инфекции, которую доставили в муниципалитеты ЯНАО. В округ поступило 13 тысяч доз препарата «Конвасэл».