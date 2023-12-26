26 декабря 2023

В ЯНАО появилась детская комбинированная вакцина

В ЯНАО появилась вакцина для детей против кори, краснухи и паротита
© Служба новостей «URA.RU»
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Для ямальских детей приобрели новую партию вакцины Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе появилась комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита для детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«1670 доз комбинированной вакцины „Вактривир“ получил окружной СПИД-Центр. Сейчас препарат распределяется по муниципалитетам. Прививка показана для профилактики болезней у детей», — говорится в сообщении.

Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться к участковому педиатру. Под воздействием препарата через 3-4 недели вырабатываются антитела к вирусам кори и краснухи, к вирусу паротита — через 6-7 недель.

Ранее URA.RU сообщило о новой вакцины против коронавирусной инфекции, которую доставили в муниципалитеты ЯНАО. В округ поступило 13 тысяч доз препарата «Конвасэл».

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В Ямало-Ненецком автономном округе появилась комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита для детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «1670 доз комбинированной вакцины „Вактривир“ получил окружной СПИД-Центр. Сейчас препарат распределяется по муниципалитетам. Прививка показана для профилактики болезней у детей», — говорится в сообщении. Чтобы пройти вакцинацию, необходимо обратиться к участковому педиатру. Под воздействием препарата через 3-4 недели вырабатываются антитела к вирусам кори и краснухи, к вирусу паротита — через 6-7 недель. Ранее URA.RU сообщило о новой вакцины против коронавирусной инфекции, которую доставили в муниципалитеты ЯНАО. В округ поступило 13 тысяч доз препарата «Конвасэл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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