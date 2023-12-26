26 декабря 2023

В газовой столице ЯНАО будет развиваться промышленный туризм

В Новом Уренгое подписано соглашение о развитии туризма
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой, стела, новый уренгой
В Новый Уренгой будут привлекать туристов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) впервые было подписано соглашение с руководством городского аэропорта о совместном развитии промышленного туризма. Об этом в telegram-канале сообщил мэр города Андрей Воронов.

«Сегодня впервые подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма с ООО „Уренгойаэроинвест“. Это интересное и перспективное направление для Нового Уренгоя. Нам есть чем гордиться и есть что показать гостям газовой столицы и местным жителям», — написал мэр города.

Ранее URA.RU сообщило о продлении соглашения о сотрудничестве правительства ЯНАО и «Газпрома». По словам губернатора округа, в приоритете совместной работы — продолжение догазификации региона и расширение использования газомоторного топлива.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) впервые было подписано соглашение с руководством городского аэропорта о совместном развитии промышленного туризма. Об этом в telegram-канале сообщил мэр города Андрей Воронов. «Сегодня впервые подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма с ООО „Уренгойаэроинвест“. Это интересное и перспективное направление для Нового Уренгоя. Нам есть чем гордиться и есть что показать гостям газовой столицы и местным жителям», — написал мэр города. Ранее URA.RU сообщило о продлении соглашения о сотрудничестве правительства ЯНАО и «Газпрома». По словам губернатора округа, в приоритете совместной работы — продолжение догазификации региона и расширение использования газомоторного топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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