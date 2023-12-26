В газовой столице ЯНАО будет развиваться промышленный туризм

В Новом Уренгое подписано соглашение о развитии туризма

27 декабря 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

В Новый Уренгой будут привлекать туристов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) впервые было подписано соглашение с руководством городского аэропорта о совместном развитии промышленного туризма. Об этом в telegram-канале сообщил мэр города Андрей Воронов. «Сегодня впервые подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма с ООО „Уренгойаэроинвест“. Это интересное и перспективное направление для Нового Уренгоя. Нам есть чем гордиться и есть что показать гостям газовой столицы и местным жителям», — написал мэр города. Ранее URA.RU сообщило о продлении соглашения о сотрудничестве правительства ЯНАО и «Газпрома». По словам губернатора округа, в приоритете совместной работы — продолжение догазификации региона и расширение использования газомоторного топлива.

В Новом Уренгое (ЯНАО) впервые было подписано соглашение с руководством городского аэропорта о совместном развитии промышленного туризма. Об этом в telegram-канале сообщил мэр города Андрей Воронов. «Сегодня впервые подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма с ООО „Уренгойаэроинвест“. Это интересное и перспективное направление для Нового Уренгоя. Нам есть чем гордиться и есть что показать гостям газовой столицы и местным жителям», — написал мэр города. Ранее URA.RU сообщило о продлении соглашения о сотрудничестве правительства ЯНАО и «Газпрома». По словам губернатора округа, в приоритете совместной работы — продолжение догазификации региона и расширение использования газомоторного топлива.