Издательство ЭКСМО оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

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Международный книжный фестиваль Красная строка. Екатеринбург , книги, книжная ярмарка, книжная индустрия, издательство эксмо
ЭКСМО было оштрафовано на 900 000 рублей Фото:

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал почти на миллион издательство «Эксмо». Как отметили в пресс-службе суда, это решение связано с пропагандой издательством ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено).

«ООО «Издательство «ЭКСМО» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что юрлицу могло грозить лишение свободы до 90 суток.

*Признано в России экстремистским движением и запрещено

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Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал почти на миллион издательство «Эксмо». Как отметили в пресс-службе суда, это решение связано с пропагандой издательством ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено). «ООО «Издательство «ЭКСМО» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что юрлицу могло грозить лишение свободы до 90 суток. *Признано в России экстремистским движением и запрещено
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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