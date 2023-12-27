Издательство ЭКСМО оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

ЭКСМО было оштрафовано на 900 000 рублей
Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал почти на миллион издательство «Эксмо». Как отметили в пресс-службе суда, это решение связано с пропагандой издательством ЛГБТ (признано в России экстремистским движением и запрещено).
«ООО «Издательство «ЭКСМО» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 900 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе суда. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что юрлицу могло грозить лишение свободы до 90 суток.
*Признано в России экстремистским движением и запрещено
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