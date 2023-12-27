Оперативника УгРО в Екатеринбурге взяли под стражу по делу о сексе с подростком

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оперативника в зале суда взяли под стражу
Оперативника в зале суда взяли под стражу Фото:

Оперативника уголовного розыска одного из отделов полиции в Екатеринбурге заключили под стражу. Такую меру пресечения полицейскому избрали в Ленинском суде, передает корреспондент URA.RU.

Оперативник проведет под арестом два месяца — до 24 февраля. Он задержан по статье 134 ч.3 УК РФ — «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста».

Мужчина по долгу службы участвовал в розыске 13-летней девочки, которая не раз убегала из дома. По данным агентства, в какой-то момент оперативник вступил с подростком в интимные отношения. Как сообщал URA.RU источник, связь была по обоюдному согласию, что не освобождает полицейского от уголовной ответственности.

Об задержанном известно, что ему 33 года. У мужчины есть жена и маленький ребенок. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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Оперативника уголовного розыска одного из отделов полиции в Екатеринбурге заключили под стражу. Такую меру пресечения полицейскому избрали в Ленинском суде, передает корреспондент URA.RU. Оперативник проведет под арестом два месяца — до 24 февраля. Он задержан по статье 134 ч.3 УК РФ — «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Мужчина по долгу службы участвовал в розыске 13-летней девочки, которая не раз убегала из дома. По данным агентства, в какой-то момент оперативник вступил с подростком в интимные отношения. Как сообщал URA.RU источник, связь была по обоюдному согласию, что не освобождает полицейского от уголовной ответственности. Об задержанном известно, что ему 33 года. У мужчины есть жена и маленький ребенок. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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