Оперативника УгРО в Екатеринбурге взяли под стражу по делу о сексе с подростком

27 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Оперативника в зале суда взяли под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU Оперативника уголовного розыска одного из отделов полиции в Екатеринбурге заключили под стражу. Такую меру пресечения полицейскому избрали в Ленинском суде, передает корреспондент URA.RU. Оперативник проведет под арестом два месяца — до 24 февраля. Он задержан по статье 134 ч.3 УК РФ — «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Мужчина по долгу службы участвовал в розыске 13-летней девочки, которая не раз убегала из дома. По данным агентства, в какой-то момент оперативник вступил с подростком в интимные отношения. Как сообщал URA.RU источник, связь была по обоюдному согласию, что не освобождает полицейского от уголовной ответственности. Об задержанном известно, что ему 33 года. У мужчины есть жена и маленький ребенок. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Оперативника уголовного розыска одного из отделов полиции в Екатеринбурге заключили под стражу. Такую меру пресечения полицейскому избрали в Ленинском суде, передает корреспондент URA.RU. Оперативник проведет под арестом два месяца — до 24 февраля. Он задержан по статье 134 ч.3 УК РФ — «Половое сношение, совершенные с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Мужчина по долгу службы участвовал в розыске 13-летней девочки, которая не раз убегала из дома. По данным агентства, в какой-то момент оперативник вступил с подростком в интимные отношения. Как сообщал URA.RU источник, связь была по обоюдному согласию, что не освобождает полицейского от уголовной ответственности. Об задержанном известно, что ему 33 года. У мужчины есть жена и маленький ребенок. В настоящее время он отстранен от исполнения служебных обязанностей.