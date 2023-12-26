26 декабря 2023

Сенатор Муратов помог курганскому мальчику прокатиться на БМП-3. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
Сенатор Муратов исполнил мечту курганского мальчика покататься на БМП-3 Фото:

Сенатор Сергей Муратов помог исполнить мечту мальчика Яши и устроил ему катания на БМП-3 на полигоне «Курганмашзавода». Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

«На „Елке желаний“ в Совете Федерации снял шар, в котором было желание мальчика Яши из Кургана. Он мечтал прокатиться на БМП. Хочу сказать огромные слова благодарности своему другу, генеральному директору „Курганмашзавода ‚Игорю Владимировичу Гиске за то, что он по моей просьбе исполнил желание Яши‘, — написал Муратов.

Также сенатор добавил, что для катаний на БМП-3 взял своих внуков. Кроме того, мальчику Яши Муратов подарил игровую приставку.

Ранее URA.RU писало, что депутаты облдумы подарят курганским детям умную колонку, гитару и микрофон. Подарки будут вручены в рамках благотворительной акции «Елка губернатора».

Сенатор Сергей Муратов исполнил мечту курганского мальчика Яши и устроил ему катание на БМП-3
Сенатор Сергей Муратов исполнил мечту курганского мальчика Яши и устроил ему катание на БМП-3
Фото:

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Сенатор Сергей Муратов помог исполнить мечту мальчика Яши и устроил ему катания на БМП-3 на полигоне «Курганмашзавода». Об этом политик написал в своем телеграм-канале. «На „Елке желаний“ в Совете Федерации снял шар, в котором было желание мальчика Яши из Кургана. Он мечтал прокатиться на БМП. Хочу сказать огромные слова благодарности своему другу, генеральному директору „Курганмашзавода ‚Игорю Владимировичу Гиске за то, что он по моей просьбе исполнил желание Яши‘, — написал Муратов. Также сенатор добавил, что для катаний на БМП-3 взял своих внуков. Кроме того, мальчику Яши Муратов подарил игровую приставку. Ранее URA.RU писало, что депутаты облдумы подарят курганским детям умную колонку, гитару и микрофон. Подарки будут вручены в рамках благотворительной акции «Елка губернатора».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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