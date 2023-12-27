Mash рассказал сколько денег Ивлеева задолжала налоговой

Mash: Ивлеева могла задолжать ФНС около 137 млн рублей

27 декабря 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Анастасия Ивлеева могла задолжать ФНС около 137 миллионов рублей, пишет Mash Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Появились сведения об объеме задолженности блогера Анастасии Ивлеевой перед налоговой службой. Предварительно, сумма долга составляет около 137 миллионов рублей. «Долг Анастасии Ивлеевой перед налоговой — предварительно, 137 миллионов рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что это сумма неуплаченных налогов за период работы с 2020 по 2022 год. Изначально, общая сумма необлагаемых доходов превышала 150 миллионов рублей, при этом Ивлеева уплатила только 13 миллионов рублей. Ивлеева, по мнению Федеральной налоговой службы (ФНС), предоставляла одни и те же услуги через ИП и ООО «Ивлеева Продакшн». Таким образом, она избегала увеличения доходов и не переходила на другие налоговые ставки. В настоящее время проводятся обыски по юридическим адресам блогера, передали в telegram-канале. ФНС проверяет незадекларированную выручку от продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы. К студии «Ивлеева Продакшн» также имеются претензии. Среди прочего, с Ивлеевой также хотят взыскать миллиард в связи с проведением скандальной «голой» вечеринки, передают « Дни.ру ».

Появились сведения об объеме задолженности блогера Анастасии Ивлеевой перед налоговой службой. Предварительно, сумма долга составляет около 137 миллионов рублей. «Долг Анастасии Ивлеевой перед налоговой — предварительно, 137 миллионов рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что это сумма неуплаченных налогов за период работы с 2020 по 2022 год. Изначально, общая сумма необлагаемых доходов превышала 150 миллионов рублей, при этом Ивлеева уплатила только 13 миллионов рублей. Ивлеева, по мнению Федеральной налоговой службы (ФНС), предоставляла одни и те же услуги через ИП и ООО «Ивлеева Продакшн». Таким образом, она избегала увеличения доходов и не переходила на другие налоговые ставки. В настоящее время проводятся обыски по юридическим адресам блогера, передали в telegram-канале. ФНС проверяет незадекларированную выручку от продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы. К студии «Ивлеева Продакшн» также имеются претензии. Среди прочего, с Ивлеевой также хотят взыскать миллиард в связи с проведением скандальной «голой» вечеринки, передают «Дни.ру».