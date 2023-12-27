Mash рассказал сколько денег Ивлеева задолжала налоговой

Появились сведения об объеме задолженности блогера Анастасии Ивлеевой перед налоговой службой. Предварительно, сумма долга составляет около 137 миллионов рублей.
«Долг Анастасии Ивлеевой перед налоговой — предварительно, 137 миллионов рублей», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что это сумма неуплаченных налогов за период работы с 2020 по 2022 год. Изначально, общая сумма необлагаемых доходов превышала 150 миллионов рублей, при этом Ивлеева уплатила только 13 миллионов рублей.
Ивлеева, по мнению Федеральной налоговой службы (ФНС), предоставляла одни и те же услуги через ИП и ООО «Ивлеева Продакшн». Таким образом, она избегала увеличения доходов и не переходила на другие налоговые ставки. В настоящее время проводятся обыски по юридическим адресам блогера, передали в telegram-канале.
ФНС проверяет незадекларированную выручку от продажи газировки, чипсов «Изи пизи», курсов «Лютый флекс» и рекламы. К студии «Ивлеева Продакшн» также имеются претензии. Среди прочего, с Ивлеевой также хотят взыскать миллиард в связи с проведением скандальной «голой» вечеринки, передают «
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