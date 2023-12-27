В Кремле ответили на вопрос про «голую вечеринку» Ивлеевой

Кремль не будет комментировать все, что касается «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Прошу меня помиловать. Давайте мы останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает», — заявил Дмитрий Песков.
В Москве в клубе Mutabor прошла скандальная вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой 20 декабря. На мероприятии присутствовали известные артисты, а дресс-код предусматривал минимальное количество одежды. Присутствие знаменитостей, таких как Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Глюкоза и Джиган, вызвало обсуждение в СМИ из-за изобилия обнаженных частей тела на вечеринке.
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