В Тюмень на новогодние каникулы съехались туристы со всей России

27 декабря 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

В Тюмени туристов привлекает в том числе и термальные источники Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новый год в Тюмени Количество туристов, посетивших Тюмень, по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть. Такую информацию URA.RU предоставили аналитики компании МТС. Анализ выполнен на основе данных о бронировании российских отелей в новогодние каникулы. «Тюмень заняла 15 место среди российских городов по числу бронирований отелей и объектов размещения на новогодние каникулы. За год спрос на гостиницы и апартаменты в Тюмени вырос на треть. Средний чек на проживание в городе составил 5 200 рублей за сутки», — сообщили в пресс-службе МТС. Аналитиками были проанализированы данные бронирования в периоды с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени не осталось свободных мест в гостиницах на новогодних каникулах. При этом, стоимость проживания в некоторых из них выросла в несколько раз.

Количество туристов, посетивших Тюмень, по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть. Такую информацию URA.RU предоставили аналитики компании МТС. Анализ выполнен на основе данных о бронировании российских отелей в новогодние каникулы. «Тюмень заняла 15 место среди российских городов по числу бронирований отелей и объектов размещения на новогодние каникулы. За год спрос на гостиницы и апартаменты в Тюмени вырос на треть. Средний чек на проживание в городе составил 5 200 рублей за сутки», — сообщили в пресс-службе МТС. Аналитиками были проанализированы данные бронирования в периоды с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени не осталось свободных мест в гостиницах на новогодних каникулах. При этом, стоимость проживания в некоторых из них выросла в несколько раз.