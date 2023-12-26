26 декабря 2023

В Тюмень на новогодние каникулы съехались туристы со всей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
В Тюмени туристов привлекает в том числе и термальные источники Фото:
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Новый год в Тюмени

Количество туристов, посетивших Тюмень, по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть. Такую информацию URA.RU предоставили аналитики компании МТС. Анализ выполнен на основе данных о бронировании российских отелей в новогодние каникулы.

«Тюмень заняла 15 место среди российских городов по числу бронирований отелей и объектов размещения на новогодние каникулы. За год спрос на гостиницы и апартаменты в Тюмени вырос на треть. Средний чек на проживание в городе составил 5 200 рублей за сутки», — сообщили в пресс-службе МТС. Аналитиками были проанализированы данные бронирования в периоды с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени не осталось свободных мест в гостиницах на новогодних каникулах. При этом, стоимость проживания в некоторых из них выросла в несколько раз.

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Количество туристов, посетивших Тюмень, по сравнению с прошлым годом увеличилось на треть. Такую информацию URA.RU предоставили аналитики компании МТС. Анализ выполнен на основе данных о бронировании российских отелей в новогодние каникулы. «Тюмень заняла 15 место среди российских городов по числу бронирований отелей и объектов размещения на новогодние каникулы. За год спрос на гостиницы и апартаменты в Тюмени вырос на треть. Средний чек на проживание в городе составил 5 200 рублей за сутки», — сообщили в пресс-службе МТС. Аналитиками были проанализированы данные бронирования в периоды с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени не осталось свободных мест в гостиницах на новогодних каникулах. При этом, стоимость проживания в некоторых из них выросла в несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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