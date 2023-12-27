Родственники зарубленной семьи в пермском поселке рассказали подробности случившегося

В пермском поселке зарубили семью из-за денег
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Улицы Парковая и Фабричная в Верхней Пышме. Верхняя Пышма, связь, дача, частный дом, интернет в деревне, антены, дачный интернет
Убийство произошло 23 декабря Фото:

Ильдара и Алину Ибраевых убили в саду собственного дома в поселке Октябрьский (Пермский край). Грабители зарубили пару топором, затем проникли в дом и ограбили его. В доме злоумышленников заметила восьмилетняя племянница убитых. Ее они не тронули, а заперли в спальне и сказали сидеть тихо. Об этом рассказала сестра убитой Гульназ.

«„Сиди тихо. Твою тетю съел медведь“, — сказал девочке предполагаемый убийца и добавил, что медведь ходит в огороде и около бани, поэтому выходить нельзя. Девочка поверила мужчине, в этот момент он рылся в вещах хозяев дома, залез в сумку убитой женщины и достал оттуда кошелек с деньгами», — пишет 59.ru со ссылкой на Гульназ.

Утром девочка решила выйти из спальни и убежать домой к родителям. Она выходила с другой стороны дома, поэтому не видела тела тети и дяди. Девочка смогла назвать приметы убийцы: высокий рост, борода. На нем была надета черная куртка, шапка, перчатки и маска. Сестра убитой добавила, что пару могли убить из-за денег. Их сын служит по контракту и отправляет родителям выплаты.

Ранее стало известно, что утром 23 декабря в поселке Октябрьский произошло жестокое убийство. Мужчине разрубили голову топором, а тело жены нашли возле бани. В живых оставили племянницу убитых.

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Ильдара и Алину Ибраевых убили в саду собственного дома в поселке Октябрьский (Пермский край). Грабители зарубили пару топором, затем проникли в дом и ограбили его. В доме злоумышленников заметила восьмилетняя племянница убитых. Ее они не тронули, а заперли в спальне и сказали сидеть тихо. Об этом рассказала сестра убитой Гульназ. «„Сиди тихо. Твою тетю съел медведь“, — сказал девочке предполагаемый убийца и добавил, что медведь ходит в огороде и около бани, поэтому выходить нельзя. Девочка поверила мужчине, в этот момент он рылся в вещах хозяев дома, залез в сумку убитой женщины и достал оттуда кошелек с деньгами», — пишет 59.ru со ссылкой на Гульназ. Утром девочка решила выйти из спальни и убежать домой к родителям. Она выходила с другой стороны дома, поэтому не видела тела тети и дяди. Девочка смогла назвать приметы убийцы: высокий рост, борода. На нем была надета черная куртка, шапка, перчатки и маска. Сестра убитой добавила, что пару могли убить из-за денег. Их сын служит по контракту и отправляет родителям выплаты. Ранее стало известно, что утром 23 декабря в поселке Октябрьский произошло жестокое убийство. Мужчине разрубили голову топором, а тело жены нашли возле бани. В живых оставили племянницу убитых.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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