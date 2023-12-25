«РЕН ТВ»: после убийства супругов в пермском поселке в их доме нашли ребенка

В доме зарубленных лесника и его жены, в момент убийства находился ребенок. Семилетняя девочка была заперта в спальне.
«Семилетняя девочка находилась в доме лесника и его жены в тот момент, когда семейную пару зарубили топором во дворе дома. девочка была заперта в спальне. Она приехала погостить к своим дяде и тете», — сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
Жестокое убийство произошло утром 23 декабря в поселке Октябрьский. Местный лесник не вышел на работу. Коллеги, пришедшие к нему домой, застали жуткую картину. Мужчине в гараже разрубили голову топором. Тело его жены было найдено возле бани.
Ранее в Октябрьском подросток сжег свою одноклассницу. Тело девочки было найдено на железнодорожных путях в поселке. Школьнику предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.