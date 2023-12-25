25 декабря 2023

«РЕН ТВ»: после убийства супругов в пермском поселке в их доме нашли ребенка

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Рабочий визит губернатора ХМАО Натальи Комаровой в село Угут, Сургутский район., деревянный дом, зима, деревня, село, угут
Лесника и его жену зарубили во дворе дома Фото:

В доме зарубленных лесника и его жены, в момент убийства находился ребенок. Семилетняя девочка была заперта в спальне.

«Семилетняя девочка находилась в доме лесника и его жены в тот момент, когда семейную пару зарубили топором во дворе дома. девочка была заперта в спальне. Она приехала погостить к своим дяде и тете», — сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

Жестокое убийство произошло утром 23 декабря в поселке Октябрьский. Местный лесник не вышел на работу. Коллеги, пришедшие к нему домой, застали жуткую картину. Мужчине в гараже разрубили голову топором. Тело его жены было найдено возле бани.

Ранее в Октябрьском подросток сжег свою одноклассницу. Тело девочки было найдено на железнодорожных путях в поселке. Школьнику предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью.

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В доме зарубленных лесника и его жены, в момент убийства находился ребенок. Семилетняя девочка была заперта в спальне. «Семилетняя девочка находилась в доме лесника и его жены в тот момент, когда семейную пару зарубили топором во дворе дома. девочка была заперта в спальне. Она приехала погостить к своим дяде и тете», — сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свои источники. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю. Жестокое убийство произошло утром 23 декабря в поселке Октябрьский. Местный лесник не вышел на работу. Коллеги, пришедшие к нему домой, застали жуткую картину. Мужчине в гараже разрубили голову топором. Тело его жены было найдено возле бани. Ранее в Октябрьском подросток сжег свою одноклассницу. Тело девочки было найдено на железнодорожных путях в поселке. Школьнику предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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