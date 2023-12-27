В Тюмени резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

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А количество заболевших коронавирусом снизилось на 24,4% Фото:

В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 14,2%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. А количество заболевших коронавирусом снизилось на 24,4%.

«В Тюменской области по итогам прошедшей 51 недели 2023 года (с 18 по 24 декабря) отмечается рост числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом на 14,2% в сравнении с предыдущей неделей. Заболеваемость населения определяется респираторными вирусами негриппозной и гриппозной этиологии» — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU писало, что в тюменских детских садах массово начали заболевать воспитанники. У детей наблюдалась повышенная температура, кашель и слабость. По словам родителей, в одной из групп сразу 14 юных тюменцев ушли на больничный.

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В Тюменской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 14,2%. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. А количество заболевших коронавирусом снизилось на 24,4%. «В Тюменской области по итогам прошедшей 51 недели 2023 года (с 18 по 24 декабря) отмечается рост числа случаев заболевания ОРВИ и гриппом на 14,2% в сравнении с предыдущей неделей. Заболеваемость населения определяется респираторными вирусами негриппозной и гриппозной этиологии» — рассказали в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало, что в тюменских детских садах массово начали заболевать воспитанники. У детей наблюдалась повышенная температура, кашель и слабость. По словам родителей, в одной из групп сразу 14 юных тюменцев ушли на больничный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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