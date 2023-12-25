Тюменцы пожаловались на массовую заболеваемость в детских садах

В детских садах Тюмени у воспитанников зафиксирована повышенная до 39 градусов и выше температура тела, кашель и слабость. Родители этих детей рассказали о случившемся корреспондентам URA.RU. С их слов, только в одной группе с такими симптомами на больничный ушли сразу 14 детей.
«Дети начали болеть с субботы. В течение дня у всех повысилась температура до 39 и выше градусов. Постепенно подключился кашель, слабость, дети отказывались есть. Жаропонижающие облегчали состояние только на пару часов. В нашей группе сразу 14 детей с такими симптомами», — сообщает тюменка, обратившаяся в агентство.
Другая тюменка сообщает, что испугавшись высокой температуры, вызвала врача на дом. Участковый педиатр сообщил, что это ОРВИ и выписал противовирусные. Никакие мазки и тесты на ковид и грипп, сообщает женщина, у ее ребенка не брали.
Агентство направило запрос в региональный департамент здравоохранения. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство сообщала о том, что в Тюмени детей от гриппа прививают в три раза реже, чем взрослых. Первые случаи заболевания гриппом в области среди детей зафиксировали еще в начале ноября.
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