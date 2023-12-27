Где в Тюмени съесть необычные новогодние блюда

В Тюмени к Новому году представили бургер с мандарином и другие необычные блюда

28 декабря 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Традиционный «Оливье» в ресторанах Тюмени подают как в маленьких тарталетках, так и сразу тазиками Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новогодние праздники — традиционно время застолья. Поэтому неудивительно, что каждый ресторан удивляет новинками сезонного меню. Редакция URA.RU сделала обзор новогодних блюд в тюменских ресторанах, где главный критерий — это необычность. Салаты Любителям «Оливье» приглянется салат «Зимний» в тарталетках в кафе «Пирогами», который можно заказать и на вынос. Классикой радует «Своя компания» — «Оливье», «Селедка под шубой» или «Мимоза». Необычности добавляет подача — тазик весом в один килограмм. Если же хочется традиционных салатов с ноткой экзотики, то в «СибирьСибирь» в новогодние праздники будут подавать мимозу с омулем. Новость по теме Салаты на Новый год: что приготовить на стол Пицца В ресторане итальянской кухни «Casa Mia» в новогоднем меню появилась пицца, которую смело можно назвать «русской». В ее составе язык, говядина и белые грибы. Бургеры Сразу два тюменских ресторана представили бургер с мандарином. Каждый в своем прочтении, исходя из концепции заведения. В бургер сети Tesla Burger кроме традиционной котлеты, булочки и овощей добавлены три соуса и мандариновое варенье. В Big Apple Pub бургер подают с соусом с дольками мандарина, а оттеняет вкус соус голландез. Десерты Необычными десертами порадуют два ресторана восточной кухни. В Plov Lounge пирожное в виде хурмы подадут на тарелке с еловыми ветками, а в «Узбечке» можно попробовать настоящий сладкий «Снежок». В составе бисквит, сливочный крем и лимонный курд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новогодние праздники — традиционно время застолья. Поэтому неудивительно, что каждый ресторан удивляет новинками сезонного меню. Редакция URA.RU сделала обзор новогодних блюд в тюменских ресторанах, где главный критерий — это необычность. Салаты Любителям «Оливье» приглянется салат «Зимний» в тарталетках в кафе «Пирогами», который можно заказать и на вынос. Классикой радует «Своя компания» — «Оливье», «Селедка под шубой» или «Мимоза». Необычности добавляет подача — тазик весом в один килограмм. Если же хочется традиционных салатов с ноткой экзотики, то в «СибирьСибирь» в новогодние праздники будут подавать мимозу с омулем. Пицца В ресторане итальянской кухни «Casa Mia» в новогоднем меню появилась пицца, которую смело можно назвать «русской». В ее составе язык, говядина и белые грибы. Бургеры Сразу два тюменских ресторана представили бургер с мандарином. Каждый в своем прочтении, исходя из концепции заведения. В бургер сети Tesla Burger кроме традиционной котлеты, булочки и овощей добавлены три соуса и мандариновое варенье. В Big Apple Pub бургер подают с соусом с дольками мандарина, а оттеняет вкус соус голландез. Десерты Необычными десертами порадуют два ресторана восточной кухни. В Plov Lounge пирожное в виде хурмы подадут на тарелке с еловыми ветками, а в «Узбечке» можно попробовать настоящий сладкий «Снежок». В составе бисквит, сливочный крем и лимонный курд.