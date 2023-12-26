В ЯНАО мэрия борется за сотрудника, увольнения которого добивается прокуратура

27 декабря 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Михаил Воротников сохраняет пост в мэрии Тазовского района ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В Тазовском районе ЯНАО руководитель департамента имущественных и земельных отношений Михаил Воротников продолжает выполнять служебные обязанности, несмотря на то, что прокуратура настаивает на его увольнении по причине утраты доверия. Чиновник подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, сообщили URA.RU в пресс-службе районной администрации. «Воротников выполняет свои служебные обязанности. Он обжалует решение Тазовского районного суда о своем увольнении по утрате доверия в вышестоящей инстанции», — сообщили в пресс-службе мэрии Тазовского района корреспонденту агентства. Более того, в суде Тазовского района идут слушания, в ходе которых глава районного департамента пытается оспорить выговор, вынесенный ему из-за конфликта интересов. Тяжба чиновника с администрацией продолжается с лета. Ранее URA.RU рассказало, Воротников прикрывал интересы близкого родственника, который занимал одну из руководящих должностей в коммерческой организации. При проведении прокурорской проверки в деятельности департамента были выявлены различные нарушения. Глава района Виктор Югай привлек чиновника к дисциплинарной ответственности, с чем последний не согласился и обратился в суд. В свою очередь, прокуратура района не удовлетворилась мягкостью наказания и потребовала уволить Воротникова. В октябре суд первой инстанции вынес решение об увольнении чиновника в связи с утратой доверия, с чем он выразил свое несогласие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тазовском районе ЯНАО руководитель департамента имущественных и земельных отношений Михаил Воротников продолжает выполнять служебные обязанности, несмотря на то, что прокуратура настаивает на его увольнении по причине утраты доверия. Чиновник подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, сообщили URA.RU в пресс-службе районной администрации. «Воротников выполняет свои служебные обязанности. Он обжалует решение Тазовского районного суда о своем увольнении по утрате доверия в вышестоящей инстанции», — сообщили в пресс-службе мэрии Тазовского района корреспонденту агентства. Более того, в суде Тазовского района идут слушания, в ходе которых глава районного департамента пытается оспорить выговор, вынесенный ему из-за конфликта интересов. Тяжба чиновника с администрацией продолжается с лета. Ранее URA.RU рассказало, Воротников прикрывал интересы близкого родственника, который занимал одну из руководящих должностей в коммерческой организации. При проведении прокурорской проверки в деятельности департамента были выявлены различные нарушения. Глава района Виктор Югай привлек чиновника к дисциплинарной ответственности, с чем последний не согласился и обратился в суд. В свою очередь, прокуратура района не удовлетворилась мягкостью наказания и потребовала уволить Воротникова. В октябре суд первой инстанции вынес решение об увольнении чиновника в связи с утратой доверия, с чем он выразил свое несогласие.